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Де у Луцьку завтра, 13 грудня, не буде світла

Де у Луцьку завтра, 13 грудня, не буде світла
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у п'ятницю, 13 грудня, у Луцьку тимчасово не буде світла.

Про це інформує Луцька міська рада.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 09:30 до 12:00 - вул. Бенделіані 1вв-2, бульвар Дружби Народів, 3, 5, 7, 9,11, вв-2;

з 10:00 до 16:00 - вул. Наливайка, 1-41, 18-40;

з 13:00 до 17:00 - вул. Коновальця, 5, вул. Г. Артемовського, 11, 13, просп. Грушевського, 5.

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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