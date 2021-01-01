Де у Луцьку завтра, 13 грудня, не буде світла
Сьогодні, 19:00
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у п'ятницю, 13 грудня, у Луцьку тимчасово не буде світла.
Про це інформує Луцька міська рада.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:30 до 12:00 - вул. Бенделіані 1вв-2, бульвар Дружби Народів, 3, 5, 7, 9,11, вв-2;
з 10:00 до 16:00 - вул. Наливайка, 1-41, 18-40;
з 13:00 до 17:00 - вул. Коновальця, 5, вул. Г. Артемовського, 11, 13, просп. Грушевського, 5.
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Про це інформує Луцька міська рада.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:30 до 12:00 - вул. Бенделіані 1вв-2, бульвар Дружби Народів, 3, 5, 7, 9,11, вв-2;
з 10:00 до 16:00 - вул. Наливайка, 1-41, 18-40;
з 13:00 до 17:00 - вул. Коновальця, 5, вул. Г. Артемовського, 11, 13, просп. Грушевського, 5.
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