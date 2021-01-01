Де у Луцьку завтра, 13 грудня, не буде світла





Про це інформує Луцька міська рада.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 09:30 до 12:00 - вул. Бенделіані 1вв-2, бульвар Дружби Народів, 3, 5, 7, 9,11, вв-2;



з 10:00 до 16:00 - вул. Наливайка, 1-41, 18-40;



з 13:00 до 17:00 - вул. Коновальця, 5, вул. Г. Артемовського, 11, 13, просп. Грушевського, 5.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у п'ятницю, 13 грудня, у Луцьку тимчасово не буде світла.Про це інформує Луцька міська рада.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 09:30 до 12:00 - вул. Бенделіані 1вв-2, бульвар Дружби Народів, 3, 5, 7, 9,11, вв-2;з 10:00 до 16:00 - вул. Наливайка, 1-41, 18-40;з 13:00 до 17:00 - вул. Коновальця, 5, вул. Г. Артемовського, 11, 13, просп. Грушевського, 5.

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