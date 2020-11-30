Коштів, які надійшли на рахунки «Волиньвугілля», не вистачить на зарплати працівникам





Про це розповів Роман Юзефович.



Ці гроші, які вже надійшли на рахунки підприємства "Волиньвугілля", скерували на виплату заробітної плати працівникам промислової групи, - каже Роман Юзефович. Додає: повністю заборгованість цим працівникам погасити не вдасться, лише частково, на 94%.



З його слів, цих грошей не вистачить на погашення зарплати працівникам об’єднання "Волиньвугілля", "Волиньвантажтранс" і фахівцям бази відпочинку "Шахтар", а це більше тисячі людей, які від вересня місяця не отримують свого заробітку.



Усього держава боргує волинським гірникам понад 30 мільйонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На рахунки підприємства "Волиньвугілля" надійшли майже шість мільйонів гривень – це мізер.Про це розповів Суспільному телефоном голова Волинського територіального комітету профспілки працівників вугільної промисловості УкраїниЦі гроші, які вже надійшли на рахунки підприємства "Волиньвугілля", скерували на виплату заробітної плати працівникам промислової групи, - каже Роман Юзефович. Додає: повністю заборгованість цим працівникам погасити не вдасться, лише частково, на 94%.З його слів, цих грошей не вистачить на погашення зарплати працівникам об’єднання "Волиньвугілля", "Волиньвантажтранс" і фахівцям бази відпочинку "Шахтар", а це більше тисячі людей, які від вересня місяця не отримують свого заробітку.Усього держава боргує волинським гірникам понад 30 мільйонів гривень.

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