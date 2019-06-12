Лікарі розповіли, які обстеження потрібно проходити щорічно





Що до нього входить, навіщо це робити, коли і найголовніше, чи можна щось з обов’язкових аналізів зробити за направленням сімейного лікаря, пише



Обов’язковий щорічний медогляд в нашій країні проходить далеко не кожен. Існує лише 28 категорій виробництв та організацій, чиї працівники не просто змушені, а зобов’язані раз на рік пройтися медичними кабінетами. Однак, часто медогляди проводяться "із заплющеними очима", а припис "здоровий" у медичній довідці з’являється за гроші.



Що вже говорити про решту українців, які готові переступити поріг лікарні тільки, якщо справді припекло, каже завідувачка терапевтичним відділенням Катерина Пашкова. “Якщо ми з дитячого віку звикли думати, що до чекапу входить все-все-все, то зараз цей підхід передивилися. Для дорослих чекап розпочинається від 20 років. І його об’єм різний для чоловіків і жінок”, - каже Пашкова.



З віком в організмі людини відбуваються гормональні зміни, збільшується ризик набути певні хвороби. Деякі з них можуть проявлятися на ранніх стадіях. Так часто трапляється з онкологічними та хронічними захворюваннями. Виявити їх можна лише завдяки діагностиці. При чому в різному віці перелік аналізів - різний.



Молодий генетик Дарина знає “слабкі місця” свого організму, і для того, щоб усе тримати під контролем, щорічно навідується до приватної лабораторії. Каже, техогляд організму нагадує перевірку свого авто на СТО. І для машини ми це робимо чомусь без зайвих запитань. “Я знаю свій фокус уваги - це серцево-судинні захворювання. Тому я роблю регулярні ліпідограми. Це один з маркерів виникнення серцево-судинних патологій” - продовжує Дарина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кожна людина від 25 років повинна проходити чекап, або повне обстеження організму.Що до нього входить, навіщо це робити, коли і найголовніше, чи можна щось з обов’язкових аналізів зробити за направленням сімейного лікаря, пише ТСН. Обов’язковий щорічний медогляд в нашій країні проходить далеко не кожен. Існує лише 28 категорій виробництв та організацій, чиї працівники не просто змушені, а зобов’язані раз на рік пройтися медичними кабінетами. Однак, часто медогляди проводяться "із заплющеними очима", а припис "здоровий" у медичній довідці з’являється за гроші.Що вже говорити про решту українців, які готові переступити поріг лікарні тільки, якщо справді припекло, каже завідувачка терапевтичним відділенням. “Якщо ми з дитячого віку звикли думати, що до чекапу входить все-все-все, то зараз цей підхід передивилися. Для дорослих чекап розпочинається від 20 років. І його об’єм різний для чоловіків і жінок”, - каже Пашкова.З віком в організмі людини відбуваються гормональні зміни, збільшується ризик набути певні хвороби. Деякі з них можуть проявлятися на ранніх стадіях. Так часто трапляється з онкологічними та хронічними захворюваннями. Виявити їх можна лише завдяки діагностиці. При чому в різному віці перелік аналізів - різний.Молодий генетик Дарина знає “слабкі місця” свого організму, і для того, щоб усе тримати під контролем, щорічно навідується до приватної лабораторії. Каже, техогляд організму нагадує перевірку свого авто на СТО. І для машини ми це робимо чомусь без зайвих запитань. “Я знаю свій фокус уваги - це серцево-судинні захворювання. Тому я роблю регулярні ліпідограми. Це один з маркерів виникнення серцево-судинних патологій” - продовжує Дарина.

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