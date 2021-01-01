Погода на завтра, 11 грудня, у Волинській області





Про це повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі з гідрометеорології.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 11 грудня, на території Волинської області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, вночі місцями невеликий та мокрий сніг, вдень без істотних опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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