Погода на завтра, 11 грудня, у Волинській області
Сьогодні, 20:00
Завтра, 11 грудня, на території Волинської області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, вночі місцями невеликий та мокрий сніг, вдень без істотних опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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Про це повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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