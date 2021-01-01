вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

11 грудня на Волині: гортаючи календар

11 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає юрист, громадський діяч Андрій Гаврищук (на фото).

Також особисте свято в ексдепутата Волинської обласної ради Олександра Курилюка.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Федір та Василь.

Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог!

Сьогодні відзначається Міжнародний день гір.

Іnternational Mountain Day був встановлений за рішенням 57-ї Генеральної Асамблеї ООН у 2003 році.

11 грудня 1966 року наказом Міністра автомобільної промисловості СРСР Луцький машинобудівний завод перейменовували на автомобільний.

Цей день у 2013 році в Україні був "гарячим" на події Євромайдану у Києві: вночі силовики атакували активістів Майдану і назвали акцію "заходами з благоустрою".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
11 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Рівненщині колода з вантажівки випала в лобове скло маршрутки. ВІДЕО
10 грудень, 23:35
MONATIK переспівав хіт Кузьми, який стане саундтреком нового фільму. ВІДЕО
10 грудень, 22:59
Платні пакети-«маєчки» у Луцьку: думки покупців, екологів та представників бізнесу. ВІДЕО
10 грудень, 22:12
Загиблому під Іловайськом командиру волинської бригади дали Героя України
10 грудень, 21:35
Схожі новини
10 грудня на Волині: гортаючи календар 10 грудня на Волині: гортаючи календар
10 грудень, 00:00
8 грудня на Волині: гортаючи календар 8 грудня на Волині: гортаючи календар
08 грудень, 00:00
4 грудня на Волині: гортаючи календар 4 грудня на Волині: гортаючи календар
04 грудень, 00:00
2 грудня на Волині: гортаючи календар 2 грудня на Волині: гортаючи календар
02 грудень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
11 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Рівненщині колода з вантажівки випала в лобове скло маршрутки. ВІДЕО
10 грудень, 23:35
 0
MONATIK переспівав хіт Кузьми, який стане саундтреком нового фільму. ВІДЕО
10 грудень, 22:59
 0
Платні пакети-«маєчки» у Луцьку: думки покупців, екологів та представників бізнесу. ВІДЕО
10 грудень, 22:12
 0
Загиблому під Іловайськом командиру волинської бригади дали Героя України
10 грудень, 21:35
 0
Медіа
відео
1/8