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Загиблому під Іловайськом командиру волинської бригади дали Героя України

Загиблому під Іловайськом командиру волинської бригади дали Героя України
Командиру 51-ї окремої механізованої бригади Павлу Півоваренку, який загинув під Іловайськом, присвоїли звання Герой України.

Про це йдеться в указі Президента України №630/2021.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Володимир Зеленський постановив присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» полковнику Павлу Півоваренку (посмертно).

Як відомо, під час боїв з російськими окупантами біля Іловайська, загинули, померли від поранень та зникли безвісти 272 українських воїни.

Волинська 51 ОМБР втратила під час тих подій 31 військовослужбовця. Серед загиблих був полковник Павло Півоваренко.

У липні 2016 року у Києві на Лук’янівському кладовищі відбулося перепоховання останків командира 51-ї Володимир-Волинської окремої механізованої бригади (нині 14 ОМБр) полковника Павла Півоваренка.

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Теги: Волинь, 51-ОМБР, Павло Півоваренко
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