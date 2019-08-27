Загиблому під Іловайськом командиру волинської бригади дали Героя України
Сьогодні, 21:35
Командиру 51-ї окремої механізованої бригади Павлу Півоваренку, який загинув під Іловайськом, присвоїли звання Герой України.
Про це йдеться в указі Президента України №630/2021.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Володимир Зеленський постановив присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» полковнику Павлу Півоваренку (посмертно).
Як відомо, під час боїв з російськими окупантами біля Іловайська, загинули, померли від поранень та зникли безвісти 272 українських воїни.
Волинська 51 ОМБР втратила під час тих подій 31 військовослужбовця. Серед загиблих був полковник Павло Півоваренко.
У липні 2016 року у Києві на Лук’янівському кладовищі відбулося перепоховання останків командира 51-ї Володимир-Волинської окремої механізованої бригади (нині 14 ОМБр) полковника Павла Півоваренка.
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Про це йдеться в указі Президента України №630/2021.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Володимир Зеленський постановив присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» полковнику Павлу Півоваренку (посмертно).
Як відомо, під час боїв з російськими окупантами біля Іловайська, загинули, померли від поранень та зникли безвісти 272 українських воїни.
Волинська 51 ОМБР втратила під час тих подій 31 військовослужбовця. Серед загиблих був полковник Павло Півоваренко.
У липні 2016 року у Києві на Лук’янівському кладовищі відбулося перепоховання останків командира 51-ї Володимир-Волинської окремої механізованої бригади (нині 14 ОМБр) полковника Павла Півоваренка.
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