У Володимирі вандали розмалювали пам'ятник Ярославу Осмомислу. ВІДЕО





Пам'ятник Ярославу Осмомислу знаходиться у парку "Слов'янський", - йдеться у спільноті Твій Володимир у фейсбуці.



З відео видно, що пам'ятник розмальований дрібними написами, зізнаннями в коханні. Є тут і "спроби познайомитися", залишивши свій номер телефону, тощо. Крім цього на пам'ятнику є більші написи, очевидно, зроблені балончиком.



У коментарях місцеві жителі пишуть, що подібні написи з'являлися на пам'ятнику періодично протягом останніх років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Володимир невідомі вандали розмалювали пам'ятник Ярославу Осмомислу.Пам'ятник Ярославу Осмомислу знаходиться у парку "Слов'янський", - йдеться у спільноті Твій Володимир у фейсбуці.З відео видно, що пам'ятник розмальований дрібними написами, зізнаннями в коханні. Є тут і "спроби познайомитися", залишивши свій номер телефону, тощо. Крім цього на пам'ятнику є більші написи, очевидно, зроблені балончиком.У коментарях місцеві жителі пишуть, що подібні написи з'являлися на пам'ятнику періодично протягом останніх років.

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