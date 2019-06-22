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У Володимирі вандали розмалювали пам'ятник Ярославу Осмомислу. ВІДЕО

У Володимирі вандали розмалювали пам'ятник Ярославу Осмомислу. ВІДЕО
У місті Володимир невідомі вандали розмалювали пам'ятник Ярославу Осмомислу.

Пам'ятник Ярославу Осмомислу знаходиться у парку "Слов'янський", - йдеться у спільноті Твій Володимир у фейсбуці.

З відео видно, що пам'ятник розмальований дрібними написами, зізнаннями в коханні. Є тут і "спроби познайомитися", залишивши свій номер телефону, тощо. Крім цього на пам'ятнику є більші написи, очевидно, зроблені балончиком.

У коментарях місцеві жителі пишуть, що подібні написи з'являлися на пам'ятнику періодично протягом останніх років.


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Теги: вандали, Володимир
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