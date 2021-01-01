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У волинському селі облаштували дитячо-спортивний майданчик. ФОТО

У волинському селі облаштували дитячо-спортивний майданчик. ФОТО
У селі Тойкут Ковельського району облаштували дитячо-спортивний майданчик «Садовий».

Про це повідомив Ковельський голова Ігор Чайка.

"Тепер біля будинку культури, майже в центрі села – простір для відпочинку і малих, і дорослих з баскетбольним майданчиком, спортивними тренажерами, гойдалками, пісочницею та парковими лавами.
Незабаром очікуємо на відкриття", - йдеться у дописі міського голови.

За словами Ігора Чайки, майданчик облаштували в рамках громадського бюджету Ковельської територіальної громади.

У волинському селі облаштували дитячо-спортивний майданчик. ФОТО
У волинському селі облаштували дитячо-спортивний майданчик. ФОТО
У волинському селі облаштували дитячо-спортивний майданчик. ФОТО
У волинському селі облаштували дитячо-спортивний майданчик. ФОТО
У волинському селі облаштували дитячо-спортивний майданчик. ФОТО

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Теги: Волинь, Тойкут, Ковель
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