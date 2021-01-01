У волинському селі облаштували дитячо-спортивний майданчик. ФОТО





Про це повідомив Ковельський голова Ігор Чайка.



"Тепер біля будинку культури, майже в центрі села – простір для відпочинку і малих, і дорослих з баскетбольним майданчиком, спортивними тренажерами, гойдалками, пісочницею та парковими лавами.

Незабаром очікуємо на відкриття", - йдеться у дописі міського голови.



За словами Ігора Чайки, майданчик облаштували в рамках громадського бюджету Ковельської територіальної громади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тойкут Ковельського району облаштували дитячо-спортивний майданчик «Садовий».Про це повідомив Ковельський голова Ігор Чайка."Тепер біля будинку культури, майже в центрі села – простір для відпочинку і малих, і дорослих з баскетбольним майданчиком, спортивними тренажерами, гойдалками, пісочницею та парковими лавами.Незабаром очікуємо на відкриття", - йдеться у дописі міського голови.За словами Ігора Чайки, майданчик облаштували в рамках громадського бюджету Ковельської територіальної громади.

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