У волинському селі облаштували дитячо-спортивний майданчик. ФОТО
Сьогодні, 06:29
У селі Тойкут Ковельського району облаштували дитячо-спортивний майданчик «Садовий».
Про це повідомив Ковельський голова Ігор Чайка.
"Тепер біля будинку культури, майже в центрі села – простір для відпочинку і малих, і дорослих з баскетбольним майданчиком, спортивними тренажерами, гойдалками, пісочницею та парковими лавами.
Незабаром очікуємо на відкриття", - йдеться у дописі міського голови.
За словами Ігора Чайки, майданчик облаштували в рамках громадського бюджету Ковельської територіальної громади.
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Про це повідомив Ковельський голова Ігор Чайка.
"Тепер біля будинку культури, майже в центрі села – простір для відпочинку і малих, і дорослих з баскетбольним майданчиком, спортивними тренажерами, гойдалками, пісочницею та парковими лавами.
Незабаром очікуємо на відкриття", - йдеться у дописі міського голови.
За словами Ігора Чайки, майданчик облаштували в рамках громадського бюджету Ковельської територіальної громади.
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