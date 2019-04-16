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Платні пакети-«маєчки» у Луцьку: думки покупців, екологів та представників бізнесу. ВІДЕО

Платні пакети-«маєчки» у Луцьку: думки покупців, екологів та представників бізнесу. ВІДЕО
За використання одноразових поліетиленових пакетів у магазинах Луцька та області з 10 грудня, мають платити покупці, окрім певних винятків.

Нині магазини зобов’язали відмовитися від безплатних пакетиків, – повідомила Суспільному начальниця відділу ГУ Держпродспоживслужби на Волині Олена Рожко.

З її слів, за розповсюдження безплатних одноразових пакетів підприємців штрафуватимуть. "За перше порушення штраф від 1 700 до 3 400 гривень, за повторне протягом трьох років від 3 400 до 8 500 гривень", – говорить начальниця відділу.

В одному з супермаркетів міста 10 грудня купувала овочі та пакувала їх у власну сітку та торбинку лучанка Катерина Голубович. Зі слів дівчини, в її родині два роки тому вирішили відмовитися від поліетиленових пакетів, аби зменшити кількість сміття, тож з собою для покупок завжди бере багаторазову торбину.

"Це звичайний пакетик, їх навіть можна самим зробити, є шнурівочка і пакет, як сіточка, важить мало, наклеюємо сюди стікер. Зараз вдома самі намагаємося сортувати сміття і бути екосвідомими", – каже покупчиня.

Безплатні пакети можна використовувати для сипучих продуктів, свіжих м'яса та риби, – зазначила комерційна директорка бізнесу, в який входять гіпермаркети у Луцьку, Тетяна Гейко.

Біля фруктів та цукерок розміщують оголошення про те, що одноразові пакети платні. Зі слів Тетяни Гейко, на таких пакетах є штрихкод, який під час розрахунку на касі сканує касир.

"Вони є штрихкодом, щоб касир і покупець розуміли, що це платний пакет, касир, коли приходить покупець, сканує і він відобразиться в чеку. Коли покупці будуть приходить зі своїми, то охорона буде ставити відмітку", – додала комерційна директорка.

Таке нововведення спонукатиме людей відмовлятися від поліетиленових пакетів, – говорить екологиня Зоряна Лавринюк.

"Приблизно 160 тисяч пакетів в нас використовується кожної хвилинки у світі. Фіксують в принципі в рибі багато частинок мікропластику, в тканинах вони є. Як вони впливатимуть потрапивши до людини, як вони впливають на наш організм? Це не вивчено, але враховуючи те, що це синтетичний матеріал і він не є природнім і розкладається довго, ми можемо сказати однозначно, що негативно", – розповіла волинянка.

Як зазначила начальниця відділу ГУ Держпродспоживслужби на Волині Олена Рожко, ціни на пакети кожен магазин встановлює індивідуально, порядок перевірок у закладах торгівлі ще узгоджують.


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Теги: Волинь, Луцьк, екологія
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