На Рівненщині колода з вантажівки випала в лобове скло маршрутки. ВІДЕО





Про це повідомляє



"ДТП в с. Городище, деталі з’ясовують. По тому, що повідомили, інформація така - з лісовоза випала колодка в лобове скло маршрутки", - написали очевидці аварії в соцмережах.



Авторка відео зазначає, що на місці працювала швидка, адже одній людині стало зле.



За словами свідків, маршрутка "Березне-Богуші" їхала у бік Березного. Ніби то, лісовоз пішов на обгін, коли скотилася одна колода і впала у лобове скло маршрутки. Ніхто не постраждав, однак жінка, яка сиділа біля водія, злякалася і їй стало зле - на місце викликали "швидку".



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Tipove.Berezne (@tipove.berezne)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Городище Березнівського району Рівненської області сталась аварія за участю лісовоза та маршрутки.Про це повідомляє РівнеМедіа. "ДТП в с. Городище, деталі з’ясовують. По тому, що повідомили, інформація така - з лісовоза випала колодка в лобове скло маршрутки", - написали очевидці аварії в соцмережах.Авторка відео зазначає, що на місці працювала швидка, адже одній людині стало зле.За словами свідків, маршрутка "Березне-Богуші" їхала у бік Березного. Ніби то, лісовоз пішов на обгін, коли скотилася одна колода і впала у лобове скло маршрутки. Ніхто не постраждав, однак жінка, яка сиділа біля водія, злякалася і їй стало зле - на місце викликали "швидку".

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