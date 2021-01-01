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На Рівненщині колода з вантажівки випала в лобове скло маршрутки. ВІДЕО

На Рівненщині колода з вантажівки випала в лобове скло маршрутки. ВІДЕО
У селі Городище Березнівського району Рівненської області сталась аварія за участю лісовоза та маршрутки.

Про це повідомляє РівнеМедіа.

"ДТП в с. Городище, деталі з’ясовують. По тому, що повідомили, інформація така - з лісовоза випала колодка в лобове скло маршрутки", - написали очевидці аварії в соцмережах.

Авторка відео зазначає, що на місці працювала швидка, адже одній людині стало зле.

За словами свідків, маршрутка "Березне-Богуші" їхала у бік Березного. Ніби то, лісовоз пішов на обгін, коли скотилася одна колода і впала у лобове скло маршрутки. Ніхто не постраждав, однак жінка, яка сиділа біля водія, злякалася і їй стало зле - на місце викликали "швидку".


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Теги: аварія, Рівненщина
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