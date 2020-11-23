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Вчені випробовують вакцину про ВІЛ

Вчені випробовують вакцину про ВІЛ
Американські науковці успішно випробували мРНК вакцину проти вірусу імунодефіциту на мишах і макаках.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Nature Medicine.

Повідомляється, що РНК-вакцину розробили науковці Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США. Тварин розділили на декілька груп та протягом 60 тижнів спостерігали, наскільки добре виробляються антитіла під дією вакцини.

Згідно з результатами випробувань, ця вакцина знижує ризик інфікуватися вірусом на 79%. Повідомляється, що наступні дослідження дозволять краще оцінити потенціал застосування мРНК-вакцини проти ВІЛ у людей.

ЗМІ відзначає, що раніше проти ВІЛ проходили випробування уже кілька вакцин, але більшість із них показали недостатню ефективність навіть у дослідах на тваринах.

Схематичне зображення ліпідної наночастинки вакцини, у яку заключені мРНК (зліва), та вірусоподібної частинки, утвореної на основі мРНК (справа), де синім позначені білки Env вірусу імунодефіциту людини, а рожевим - білки Gag вірусу імунодефіциту мавп

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Теги: ВІЛ, медицина, наука
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