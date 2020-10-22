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MONATIK переспівав хіт Кузьми, який стане саундтреком нового фільму. ВІДЕО

MONATIK переспівав хіт Кузьми, який стане саундтреком нового фільму. ВІДЕО
Український співаr, уродженець Луцька Дмитро Монатик презентував кавер на пісню Кузьми Скрябіна "Старі фотографії".

Про це повідомляє УНІАН.

Трек можна прослухати на його YouTube-каналі.

Презентуючи кавер, Монатик зазначив: "Як же я люблю цю пісню. Ми відчували величезну відповідальність і трепет працюючи над цим твором. Велика честь презентувати сьогодні оммаж до творчості легендарного Кузьми Скрябіна".

Він також поділився, що з нетерпінням чекає на вихід фільму "Я, "Побєда" і Берлін", в основі сюжету якого — однойменна повість, літературний дебют покійного українського співака та шоумена Андрія Кузьменка, лідера гурту "Скрябін".

У фільмі можна буде почути кавер-версії й інших пісень гурту.

Прем'єра стрічки запланована на 24 березня 2022 року.


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Теги: Волинь, Луцьк, музика
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