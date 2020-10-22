MONATIK переспівав хіт Кузьми, який стане саундтреком нового фільму. ВІДЕО

Дмитро Монатик презентував кавер на пісню Кузьми Скрябіна "Старі фотографії".



Про це повідомляє



Трек можна прослухати на його YouTube-каналі.



Презентуючи кавер, Монатик зазначив: "Як же я люблю цю пісню. Ми відчували величезну відповідальність і трепет працюючи над цим твором. Велика честь презентувати сьогодні оммаж до творчості легендарного Кузьми Скрябіна".



Він також поділився, що з нетерпінням чекає на вихід фільму "Я, "Побєда" і Берлін", в основі сюжету якого — однойменна повість, літературний дебют покійного українського співака та шоумена Андрія Кузьменка, лідера гурту "Скрябін".



У фільмі можна буде почути кавер-версії й інших пісень гурту.



Прем'єра стрічки запланована на 24 березня 2022 року.





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