MONATIK переспівав хіт Кузьми, який стане саундтреком нового фільму. ВІДЕО

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Український співаr, уродженець Луцька Дмитро Монатик презентував кавер на пісню Кузьми Скрябіна "Старі фотографії".
Про це повідомляє УНІАН.
Трек можна прослухати на його YouTube-каналі.
Презентуючи кавер, Монатик зазначив: "Як же я люблю цю пісню. Ми відчували величезну відповідальність і трепет працюючи над цим твором. Велика честь презентувати сьогодні оммаж до творчості легендарного Кузьми Скрябіна".
Він також поділився, що з нетерпінням чекає на вихід фільму "Я, "Побєда" і Берлін", в основі сюжету якого — однойменна повість, літературний дебют покійного українського співака та шоумена Андрія Кузьменка, лідера гурту "Скрябін".
У фільмі можна буде почути кавер-версії й інших пісень гурту.
Прем'єра стрічки запланована на 24 березня 2022 року.
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Про це повідомляє УНІАН.
Трек можна прослухати на його YouTube-каналі.
Презентуючи кавер, Монатик зазначив: "Як же я люблю цю пісню. Ми відчували величезну відповідальність і трепет працюючи над цим твором. Велика честь презентувати сьогодні оммаж до творчості легендарного Кузьми Скрябіна".
Він також поділився, що з нетерпінням чекає на вихід фільму "Я, "Побєда" і Берлін", в основі сюжету якого — однойменна повість, літературний дебют покійного українського співака та шоумена Андрія Кузьменка, лідера гурту "Скрябін".
У фільмі можна буде почути кавер-версії й інших пісень гурту.
Прем'єра стрічки запланована на 24 березня 2022 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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