вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Виступ лучанина MONATIKа на новорічному корпоративі – найдорожчий серед українських зірок

Виступ лучанина MONATIKа на новорічному корпоративі – найдорожчий серед українських зірок
В період новорічних корпоративів зірки українського шоу-бізнесу встановлюють нові цінники на концерти. Наразі відомо, що найдорожчий виступ у співачки Тіни Кароль, лучанина Дмитра Монатіка та шоувумен Олі Полякової.

Про це пише OBOZREVATEL.

За один корпоратив артисти заробляють кілька десятків тисяч доларів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

З'ясувалося, що на встановлення цін перед новорічними святкуваннями суттєво повпливала епідеміологічна ситуація в країні. Зірки встановили вищі цінники, щоб окупити втрачені концерти.

Роботодавці почали запрошувати одного співака замість кількох, щоб фінансово не збанкротувати. Також з'явився неочікуваний попит на зірок талант-шоу та переможців конкурсів, адже їхній прайс набагато нижчий.

Зі слів телеведучого та власника івент-агентства "Дядя Жора Company" Вадима Мічковського, найчастіше запрошують Монатіка, Тіну Кароль, Олю Полякову та гурт The Hardkiss.

Monatik один з найдорожчих виконавців в період новорічних свят
Знаменитості залишаються одними з найбажаніших гостей на корпоративах не дивлячись на те, що сума їхніх гонорарів коливається між двома та трьома десятками тисяч доларів.

Народний артист України Павло Зібров, який в минулому році втратив майже всі концерти, також підготувався до новорічних корпоративів і збільшив прайс вдвічі. Зі слів виконавця, найчастіше йому доводилося виступати з Олею Цибульською, Іваном Дорном, Іриною Білик та Наталією Могилевською.

Серед молодих співаків найчастіше обирають тих, чиї пісні затрималися в чартах. Зазвичай є попит на Wellboy, Lida Lee, Tamerlan&Alyona, Артема Пивоварова, Володимира Дантеса, Романа Скорпіона та Олега Кензова.

Wellboy просить за виступ від 10 тисяч доларів

Отже, актуальний прайс на виступи українських зірок виглядає так:

MONATIK – $20-30 000

Оля Полякова – $20-30 000

Гонорар Олі Полякової сягає $20-30 000
Тіна Кароль – $20-30 000

Настя Каменських (NK) – $20-30 000

Група "KAZKA" – $10 000 - 15 000

Надя Дорофєєва – від $15 000


Надю Дорофєєву часто запрошують виступити на корпоративах
Wellboy – $10 000

Павло Зібров – $5-10 000

Lama – $5 000

Переможці талант-шоу – $1000 - 2000

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Дмитро Монатик, корпоратив, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Виступ лучанина MONATIKа на новорічному корпоративі – найдорожчий серед українських зірок
Сьогодні, 05:27
Вчені випробовують вакцину про ВІЛ
Сьогодні, 03:49
У Володимирі вандали розмалювали пам'ятник Ярославу Осмомислу. ВІДЕО
Сьогодні, 02:14
РФ погрожує «масштабним конфліктом у Європі» через зближення України з НАТО
Сьогодні, 01:15
11 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Продають 1-кімнатну квартиру в ЖК «Парковий квартал» у Ковелі* Продають 1-кімнатну квартиру в ЖК «Парковий квартал» у Ковелі*
10 грудень, 09:00
В Україні підскочили ціни на овочі: які і наскільки здорожчали В Україні підскочили ціни на овочі: які і наскільки здорожчали
09 грудень, 17:30
В Україні дорожчатиме гречка В Україні дорожчатиме гречка
07 грудень, 19:42
Як і за скільки Луцька громада підготувалася до снігопадів. ВІДЕО Як і за скільки Луцька громада підготувалася до снігопадів. ВІДЕО
07 грудень, 18:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Виступ лучанина MONATIKа на новорічному корпоративі – найдорожчий серед українських зірок
Сьогодні, 05:27
 0
Вчені випробовують вакцину про ВІЛ
Сьогодні, 03:49
 0
У Володимирі вандали розмалювали пам'ятник Ярославу Осмомислу. ВІДЕО
Сьогодні, 02:14
 0
РФ погрожує «масштабним конфліктом у Європі» через зближення України з НАТО
Сьогодні, 01:15
 0
11 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8