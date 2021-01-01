Виступ лучанина MONATIKа на новорічному корпоративі – найдорожчий серед українських зірок

Тіни Кароль, лучанина Дмитра Монатіка та шоувумен Олі Полякової.



Про це пише



За один корпоратив артисти заробляють кілька десятків тисяч доларів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).



З'ясувалося, що на встановлення цін перед новорічними святкуваннями суттєво повпливала епідеміологічна ситуація в країні. Зірки встановили вищі цінники, щоб окупити втрачені концерти.



Роботодавці почали запрошувати одного співака замість кількох, щоб фінансово не збанкротувати. Також з'явився неочікуваний попит на зірок талант-шоу та переможців конкурсів, адже їхній прайс набагато нижчий.



Зі слів телеведучого та власника івент-агентства "Дядя Жора Company" Вадима Мічковського, найчастіше запрошують Монатіка, Тіну Кароль, Олю Полякову та гурт The Hardkiss.



Monatik один з найдорожчих виконавців в період новорічних свят

Знаменитості залишаються одними з найбажаніших гостей на корпоративах не дивлячись на те, що сума їхніх гонорарів коливається між двома та трьома десятками тисяч доларів.



Народний артист України Павло Зібров, який в минулому році втратив майже всі концерти, також підготувався до новорічних корпоративів і збільшив прайс вдвічі. Зі слів виконавця, найчастіше йому доводилося виступати з Олею Цибульською, Іваном Дорном, Іриною Білик та Наталією Могилевською.



Серед молодих співаків найчастіше обирають тих, чиї пісні затрималися в чартах. Зазвичай є попит на Wellboy, Lida Lee, Tamerlan&Alyona, Артема Пивоварова, Володимира Дантеса, Романа Скорпіона та Олега Кензова.



Wellboy просить за виступ від 10 тисяч доларів



Отже, актуальний прайс на виступи українських зірок виглядає так:



MONATIK – $20-30 000



Оля Полякова – $20-30 000



Гонорар Олі Полякової сягає $20-30 000

Тіна Кароль – $20-30 000



Настя Каменських (NK) – $20-30 000



Група "KAZKA" – $10 000 - 15 000



Надя Дорофєєва – від $15 000





Надю Дорофєєву часто запрошують виступити на корпоративах

Wellboy – $10 000



Павло Зібров – $5-10 000



Lama – $5 000



Переможці талант-шоу – $1000 - 2000

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В період новорічних корпоративів зірки українського шоу-бізнесу встановлюють нові цінники на концерти. Наразі відомо, що найдорожчий виступ у співачки, лучанината шоувуменПро це пише OBOZREVATEL. За один корпоратив артисти заробляють кілька десятків тисяч доларів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).З'ясувалося, що на встановлення цін перед новорічними святкуваннями суттєво повпливала епідеміологічна ситуація в країні. Зірки встановили вищі цінники, щоб окупити втрачені концерти.Роботодавці почали запрошувати одного співака замість кількох, щоб фінансово не збанкротувати. Також з'явився неочікуваний попит на зірок талант-шоу та переможців конкурсів, адже їхній прайс набагато нижчий.Зі слів телеведучого та власника івент-агентства "Дядя Жора Company", найчастіше запрошують Монатіка, Тіну Кароль, Олю Полякову та гурт The Hardkiss.Monatik один з найдорожчих виконавців в період новорічних святЗнаменитості залишаються одними з найбажаніших гостей на корпоративах не дивлячись на те, що сума їхніх гонорарів коливається між двома та трьома десятками тисяч доларів.Народний артист України Павло Зібров, який в минулому році втратив майже всі концерти, також підготувався до новорічних корпоративів і збільшив прайс вдвічі. Зі слів виконавця, найчастіше йому доводилося виступати з Олею Цибульською, Іваном Дорном, Іриною Білик та Наталією Могилевською.Серед молодих співаків найчастіше обирають тих, чиї пісні затрималися в чартах. Зазвичай є попит на Wellboy, Lida Lee, Tamerlan&Alyona, Артема Пивоварова, Володимира Дантеса, Романа Скорпіона та Олега Кензова.Wellboy просить за виступ від 10 тисяч доларівОтже, актуальний прайс на виступи українських зірок виглядає так:MONATIK – $20-30 000Оля Полякова – $20-30 000Гонорар Олі Полякової сягає $20-30 000Тіна Кароль – $20-30 000Настя Каменських (NK) – $20-30 000Група "KAZKA" – $10 000 - 15 000Надя Дорофєєва – від $15 000Надю Дорофєєву часто запрошують виступити на корпоративахWellboy – $10 000Павло Зібров – $5-10 000Lama – $5 000Переможці талант-шоу – $1000 - 2000

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