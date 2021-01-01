Виступ лучанина MONATIKа на новорічному корпоративі – найдорожчий серед українських зірок
Сьогодні, 05:27
В період новорічних корпоративів зірки українського шоу-бізнесу встановлюють нові цінники на концерти. Наразі відомо, що найдорожчий виступ у співачки Тіни Кароль, лучанина Дмитра Монатіка та шоувумен Олі Полякової.
Про це пише OBOZREVATEL.
За один корпоратив артисти заробляють кілька десятків тисяч доларів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
З'ясувалося, що на встановлення цін перед новорічними святкуваннями суттєво повпливала епідеміологічна ситуація в країні. Зірки встановили вищі цінники, щоб окупити втрачені концерти.
Роботодавці почали запрошувати одного співака замість кількох, щоб фінансово не збанкротувати. Також з'явився неочікуваний попит на зірок талант-шоу та переможців конкурсів, адже їхній прайс набагато нижчий.
Зі слів телеведучого та власника івент-агентства "Дядя Жора Company" Вадима Мічковського, найчастіше запрошують Монатіка, Тіну Кароль, Олю Полякову та гурт The Hardkiss.
Monatik один з найдорожчих виконавців в період новорічних свят
Знаменитості залишаються одними з найбажаніших гостей на корпоративах не дивлячись на те, що сума їхніх гонорарів коливається між двома та трьома десятками тисяч доларів.
Народний артист України Павло Зібров, який в минулому році втратив майже всі концерти, також підготувався до новорічних корпоративів і збільшив прайс вдвічі. Зі слів виконавця, найчастіше йому доводилося виступати з Олею Цибульською, Іваном Дорном, Іриною Білик та Наталією Могилевською.
Серед молодих співаків найчастіше обирають тих, чиї пісні затрималися в чартах. Зазвичай є попит на Wellboy, Lida Lee, Tamerlan&Alyona, Артема Пивоварова, Володимира Дантеса, Романа Скорпіона та Олега Кензова.
Wellboy просить за виступ від 10 тисяч доларів
Отже, актуальний прайс на виступи українських зірок виглядає так:
MONATIK – $20-30 000
Оля Полякова – $20-30 000
Гонорар Олі Полякової сягає $20-30 000
Тіна Кароль – $20-30 000
Настя Каменських (NK) – $20-30 000
Група "KAZKA" – $10 000 - 15 000
Надя Дорофєєва – від $15 000
Надю Дорофєєву часто запрошують виступити на корпоративах
Wellboy – $10 000
Павло Зібров – $5-10 000
Lama – $5 000
Переможці талант-шоу – $1000 - 2000
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Про це пише OBOZREVATEL.
За один корпоратив артисти заробляють кілька десятків тисяч доларів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
З'ясувалося, що на встановлення цін перед новорічними святкуваннями суттєво повпливала епідеміологічна ситуація в країні. Зірки встановили вищі цінники, щоб окупити втрачені концерти.
Роботодавці почали запрошувати одного співака замість кількох, щоб фінансово не збанкротувати. Також з'явився неочікуваний попит на зірок талант-шоу та переможців конкурсів, адже їхній прайс набагато нижчий.
Зі слів телеведучого та власника івент-агентства "Дядя Жора Company" Вадима Мічковського, найчастіше запрошують Монатіка, Тіну Кароль, Олю Полякову та гурт The Hardkiss.
Monatik один з найдорожчих виконавців в період новорічних свят
Знаменитості залишаються одними з найбажаніших гостей на корпоративах не дивлячись на те, що сума їхніх гонорарів коливається між двома та трьома десятками тисяч доларів.
Народний артист України Павло Зібров, який в минулому році втратив майже всі концерти, також підготувався до новорічних корпоративів і збільшив прайс вдвічі. Зі слів виконавця, найчастіше йому доводилося виступати з Олею Цибульською, Іваном Дорном, Іриною Білик та Наталією Могилевською.
Серед молодих співаків найчастіше обирають тих, чиї пісні затрималися в чартах. Зазвичай є попит на Wellboy, Lida Lee, Tamerlan&Alyona, Артема Пивоварова, Володимира Дантеса, Романа Скорпіона та Олега Кензова.
Wellboy просить за виступ від 10 тисяч доларів
Отже, актуальний прайс на виступи українських зірок виглядає так:
MONATIK – $20-30 000
Оля Полякова – $20-30 000
Гонорар Олі Полякової сягає $20-30 000
Тіна Кароль – $20-30 000
Настя Каменських (NK) – $20-30 000
Група "KAZKA" – $10 000 - 15 000
Надя Дорофєєва – від $15 000
Надю Дорофєєву часто запрошують виступити на корпоративах
Wellboy – $10 000
Павло Зібров – $5-10 000
Lama – $5 000
Переможці талант-шоу – $1000 - 2000
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