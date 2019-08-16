Волинська шахта незаконним видобутком вугілля завдала державі збитків на 430 мільйонів

Понад 430 мільйонів гривень збитків для держави завдало ДП «Волиньвугілля» незаконним видобутком кам’яного вугілля.Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.Понад 430 мільйонів гривень збитків пред’явила Держекоінспекція ВП «Шахта Бужанська» ДП «Волиньвугілля» за незаконне видобування понад 50 тисяч тонн кам’яного вугілля.Вказане порушення Держекоінспекція у Волинській області зафіксувала під час планової перевірки підприємства. Встановлено, що термін дії дозволу на користування надрами, виданий для шахти, завершився ще 2018 року. Тож підприємство протягом 3 років здійснювало незаконний видобуток копалин, не сплачуючи обов’язкові платежі за користування надрами до державного бюджету.Наразі у ДП «Волиньвугілля» є рівно місяць, щоб добровільно відшкодувати збитки, завдані державі. У разі несплати - інспекцією будуть вжиті всі необхідні заходи реагування для примусового стягнення коштів.