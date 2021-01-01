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Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
За добу 10 грудня 2021 року в Україні зафіксували 10133 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 991 дитина та 199 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії провели усього 26 452 547 щеплень.

Також за останню добу:

госпіталізували осіб із підтвердженими та підозрілими випадками –
2307, летальних випадків – 446, одужали (особи) – 25861.

Здійснили тестувань за добу – 84200, методом ПЛР —
40267, методом ІФА — 10386.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України:

м. Київ – 1203

Вінницька – 378

Волинська – 573

Дніпропетровська – 566

Донецька – 571

Житомирська – 214

Закарпатська – 329

Запорізька – 513

Івано-Франківська – 252

Київська – 567

Кіровоградська – 162

Луганська – 115

Львівська – 581

Миколаївська – 323

Одеська – 697

Полтавська – 597

Рівненська – 323

Сумська – 309

Тернопільська – 172

Харківська – 328

Херсонська – 94

Хмельницька – 274

Черкаська – 597

Чернівецька – 115

Чернігівська – 280

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: Україна, статистика, коронавірус
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