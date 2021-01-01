Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу





Про це повідомляє МОЗ України.



Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії провели усього 26 452 547 щеплень.



Також за останню добу:



госпіталізували осіб із підтвердженими та підозрілими випадками –

2307, летальних випадків – 446, одужали (особи) – 25861.



Здійснили тестувань за добу – 84200, методом ПЛР —

40267, методом ІФА — 10386.



Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України:



м. Київ – 1203



Вінницька – 378



Волинська – 573



Дніпропетровська – 566



Донецька – 571



Житомирська – 214



Закарпатська – 329



Запорізька – 513



Івано-Франківська – 252



Київська – 567



Кіровоградська – 162



Луганська – 115



Львівська – 581



Миколаївська – 323



Одеська – 697



Полтавська – 597



Рівненська – 323



Сумська – 309



Тернопільська – 172



Харківська – 328



Херсонська – 94



Хмельницька – 274



Черкаська – 597



Чернівецька – 115



Чернігівська – 280



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 10 грудня 2021 року в Україні зафіксували 10133 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 991 дитина та 199 медпрацівників.Про це повідомляє МОЗ України.Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії провели усього 26 452 547 щеплень.госпіталізували осіб із підтвердженими та підозрілими випадками –2307, летальних випадків – 446, одужали (особи) – 25861.Здійснили тестувань за добу – 84200, методом ПЛР —40267, методом ІФА — 10386.м. Київ – 1203Вінницька – 378– 573Дніпропетровська – 566Донецька – 571Житомирська – 214Закарпатська – 329Запорізька – 513Івано-Франківська – 252Київська – 567Кіровоградська – 162Луганська – 115Львівська – 581Миколаївська – 323Одеська – 697Полтавська – 597Рівненська – 323Сумська – 309Тернопільська – 172Харківська – 328Херсонська – 94Хмельницька – 274Черкаська – 597Чернівецька – 115Чернігівська – 280Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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