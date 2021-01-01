Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:20
За добу 10 грудня 2021 року в Україні зафіксували 10133 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 991 дитина та 199 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії провели усього 26 452 547 щеплень.
Також за останню добу:
госпіталізували осіб із підтвердженими та підозрілими випадками –
2307, летальних випадків – 446, одужали (особи) – 25861.
Здійснили тестувань за добу – 84200, методом ПЛР —
40267, методом ІФА — 10386.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України:
м. Київ – 1203
Вінницька – 378
Волинська – 573
Дніпропетровська – 566
Донецька – 571
Житомирська – 214
Закарпатська – 329
Запорізька – 513
Івано-Франківська – 252
Київська – 567
Кіровоградська – 162
Луганська – 115
Львівська – 581
Миколаївська – 323
Одеська – 697
Полтавська – 597
Рівненська – 323
Сумська – 309
Тернопільська – 172
Харківська – 328
Херсонська – 94
Хмельницька – 274
Черкаська – 597
Чернівецька – 115
Чернігівська – 280
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє МОЗ України.
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії провели усього 26 452 547 щеплень.
Також за останню добу:
госпіталізували осіб із підтвердженими та підозрілими випадками –
2307, летальних випадків – 446, одужали (особи) – 25861.
Здійснили тестувань за добу – 84200, методом ПЛР —
40267, методом ІФА — 10386.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України:
м. Київ – 1203
Вінницька – 378
Волинська – 573
Дніпропетровська – 566
Донецька – 571
Житомирська – 214
Закарпатська – 329
Запорізька – 513
Івано-Франківська – 252
Київська – 567
Кіровоградська – 162
Луганська – 115
Львівська – 581
Миколаївська – 323
Одеська – 697
Полтавська – 597
Рівненська – 323
Сумська – 309
Тернопільська – 172
Харківська – 328
Херсонська – 94
Хмельницька – 274
Черкаська – 597
Чернівецька – 115
Чернігівська – 280
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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