Курс валют у Луцьку на 11 грудня
Сьогодні, 09:40
Курс долара в обмінниках Луцька станом на суботу, 11 грудня, такий: продаж – 27,00.
Євро продають за 30,50.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його купують за 6,60.
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Євро продають за 30,50.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його купують за 6,60.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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