На Волині за добу 7 людей померли від коронавірусу
Сьогодні, 10:07
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 573 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 49 дітей та 11 медпрацівників.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 407 хворих:
Луцька ТГ – 306 хворих
Боратинська ТГ – 25 хворих
Берестечківська ТГ — 3 хворих
Городищенська ТГ – 4 хворих
Горохівська ТГ – 7 хворих
Ківерцівська ТГ — 11 хворих
Колківська ТГ – 2 хворих
Мар’янівська ТГ – 5 хворих
Олицька ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 38 хворих
Рожищенська ТГ -1 хворий
Цуманська ТГ – 4 хворих
Володимир-Волинський район – 58 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 11 хворих
Затурцівська ТГ – 3 хворих
Іваничівська ТГ– 4 хворих
Литовезька ТГ – 3 хворих
Локачинська ТГ — 2 хворих
Нововолинська ТГ – 10 хворих
Павлівська ТГ– 11 хворих
Поромівська ТГ – 13 хворих
Устилузька ТГ — 1 хворий
Камінь-Каширський район – 18 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 8 хворих
Любешівська ТГ – 8 хворих
Маневицька ТГ –1 хворий
Прилісненська ТГ — 1 хворий
Ковельський район – 90 хворих:
Вишнівська ТГ – 6 хворих
Голобська ТГ – 1 хворий
Головненська ТГ – 8 хворих
Дубечненська ТГ- 2 хворих
Дубівська ТГ – 7 хворих
Заболотівська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ– 2 хворих
Ковельська ТГ – 13 хворих
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Люблинецька ТГ- 2 хворих
Любомльська ТГ – 11 хворих
Ратнівська ТГ – 12 хворих
Рівненська ТГ – 1 хворий
Самарівська ТГ- 1 хворий
Смідинська ТГ – 3 хворих
Старовижівська ТГ – 5 хворих
Турійська ТГ – 7 хворих
Шацька ТГ – 7 хворих
Госпіталізували – 55 хворих, 518 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 11 грудня в області зареєстрували 98 948 випадків.
Одужали – 89 345 осіб (за останню добу – 1353).
Летальних випадків (осіб) – 2067, з них за останню добу – 7:
Луцький район – 3 випадки: Луцька ТГ (1), Доросинівська ТГ (1) Ківерцівська ТГ (1).
Володимир-Волинський район – 2 випадки: Нововолинська ТГ (1), Локачинська ТГ (1).
Ковельський район – 2 випадки: Смідинська ТГ (1), Дубівська (1).
Методом ПЛР всього обстежили 396 724 особи, за останню добу – 997 осіб.
За добу 10 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 4561 щеплення. Першою дозою щепили 1368 осіб та другою дозою – 3193 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 307 222 людини, отримали дві дози та повністю імунізовані – 256 785 людей. Загалом проведено 564 007 щеплень.
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Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 407 хворих:
Луцька ТГ – 306 хворих
Боратинська ТГ – 25 хворих
Берестечківська ТГ — 3 хворих
Городищенська ТГ – 4 хворих
Горохівська ТГ – 7 хворих
Ківерцівська ТГ — 11 хворих
Колківська ТГ – 2 хворих
Мар’янівська ТГ – 5 хворих
Олицька ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 38 хворих
Рожищенська ТГ -1 хворий
Цуманська ТГ – 4 хворих
Володимир-Волинський район – 58 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 11 хворих
Затурцівська ТГ – 3 хворих
Іваничівська ТГ– 4 хворих
Литовезька ТГ – 3 хворих
Локачинська ТГ — 2 хворих
Нововолинська ТГ – 10 хворих
Павлівська ТГ– 11 хворих
Поромівська ТГ – 13 хворих
Устилузька ТГ — 1 хворий
Камінь-Каширський район – 18 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 8 хворих
Любешівська ТГ – 8 хворих
Маневицька ТГ –1 хворий
Прилісненська ТГ — 1 хворий
Ковельський район – 90 хворих:
Вишнівська ТГ – 6 хворих
Голобська ТГ – 1 хворий
Головненська ТГ – 8 хворих
Дубечненська ТГ- 2 хворих
Дубівська ТГ – 7 хворих
Заболотівська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ– 2 хворих
Ковельська ТГ – 13 хворих
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Люблинецька ТГ- 2 хворих
Любомльська ТГ – 11 хворих
Ратнівська ТГ – 12 хворих
Рівненська ТГ – 1 хворий
Самарівська ТГ- 1 хворий
Смідинська ТГ – 3 хворих
Старовижівська ТГ – 5 хворих
Турійська ТГ – 7 хворих
Шацька ТГ – 7 хворих
Госпіталізували – 55 хворих, 518 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 11 грудня в області зареєстрували 98 948 випадків.
Одужали – 89 345 осіб (за останню добу – 1353).
Летальних випадків (осіб) – 2067, з них за останню добу – 7:
Луцький район – 3 випадки: Луцька ТГ (1), Доросинівська ТГ (1) Ківерцівська ТГ (1).
Володимир-Волинський район – 2 випадки: Нововолинська ТГ (1), Локачинська ТГ (1).
Ковельський район – 2 випадки: Смідинська ТГ (1), Дубівська (1).
Методом ПЛР всього обстежили 396 724 особи, за останню добу – 997 осіб.
За добу 10 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 4561 щеплення. Першою дозою щепили 1368 осіб та другою дозою – 3193 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 307 222 людини, отримали дві дози та повністю імунізовані – 256 785 людей. Загалом проведено 564 007 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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