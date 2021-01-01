На Волині за добу 7 людей померли від коронавірусу

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 573 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 49 дітей та 11 медпрацівників.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».– 407 хворих:Луцька ТГ – 306 хворихБоратинська ТГ – 25 хворихБерестечківська ТГ — 3 хворихГородищенська ТГ – 4 хворихГорохівська ТГ – 7 хворихКіверцівська ТГ — 11 хворихКолківська ТГ – 2 хворихМар’янівська ТГ – 5 хворихОлицька ТГ – 1 хворийПідгайцівська ТГ – 38 хворихРожищенська ТГ -1 хворийЦуманська ТГ – 4 хворих– 58 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 11 хворихЗатурцівська ТГ – 3 хворихІваничівська ТГ– 4 хворихЛитовезька ТГ – 3 хворихЛокачинська ТГ — 2 хворихНововолинська ТГ – 10 хворихПавлівська ТГ– 11 хворихПоромівська ТГ – 13 хворихУстилузька ТГ — 1 хворий– 18 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 8 хворихЛюбешівська ТГ – 8 хворихМаневицька ТГ –1 хворийПрилісненська ТГ — 1 хворий– 90 хворих:Вишнівська ТГ – 6 хворихГолобська ТГ – 1 хворийГоловненська ТГ – 8 хворихДубечненська ТГ- 2 хворихДубівська ТГ – 7 хворихЗаболотівська ТГ – 1 хворийЗабродівська ТГ– 2 хворихКовельська ТГ – 13 хворихКолодяжненська ТГ – 1 хворийЛюблинецька ТГ- 2 хворихЛюбомльська ТГ – 11 хворихРатнівська ТГ – 12 хворихРівненська ТГ – 1 хворийСамарівська ТГ- 1 хворийСмідинська ТГ – 3 хворихСтаровижівська ТГ – 5 хворихТурійська ТГ – 7 хворихШацька ТГ – 7 хворихГоспіталізували – 55 хворих, 518 – лікується амбулаторно.Усього станом на 11 грудня в області зареєстрували 98 948 випадків.Одужали – 89 345 осіб (за останню добу – 1353).Летальних випадків (осіб) – 2067, з них за останню добу – 7:Луцький район – 3 випадки: Луцька ТГ (1), Доросинівська ТГ (1) Ківерцівська ТГ (1).Володимир-Волинський район – 2 випадки: Нововолинська ТГ (1), Локачинська ТГ (1).Ковельський район – 2 випадки: Смідинська ТГ (1), Дубівська (1).Методом ПЛР всього обстежили 396 724 особи, за останню добу – 997 осіб.За добу 10 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 4561 щеплення. Першою дозою щепили 1368 осіб та другою дозою – 3193 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 307 222 людини, отримали дві дози та повністю імунізовані – 256 785 людей. Загалом проведено 564 007 щеплень.