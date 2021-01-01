На Волині - аварія: автомобіль злетів з дороги. ФОТО
Сьогодні, 10:30
Близько 2 години у ніч на 11-те грудня на трасі Р-15 між Нововолинськом та Володимиром трапилась ДТП.
Легковий бус сірого кольору злетів з дороги у кювет, – повідомляє Твій Володимир.
Автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень. Про потерпілих наразі невідомо. На місці працювали правоохоронці.
Автомобіль витягували за допомогою вантажівки. Деталі згодом.
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Легковий бус сірого кольору злетів з дороги у кювет, – повідомляє Твій Володимир.
Автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень. Про потерпілих наразі невідомо. На місці працювали правоохоронці.
Автомобіль витягували за допомогою вантажівки. Деталі згодом.
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