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На Волині - аварія: автомобіль злетів з дороги. ФОТО

На Волині - аварія: автомобіль злетів з дороги. ФОТО
Близько 2 години у ніч на 11-те грудня на трасі Р-15 між Нововолинськом та Володимиром трапилась ДТП.

Легковий бус сірого кольору злетів з дороги у кювет, – повідомляє Твій Володимир.

Автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень. Про потерпілих наразі невідомо. На місці працювали правоохоронці.

Автомобіль витягували за допомогою вантажівки. Деталі згодом.
На Волині - аварія: автомобіль злетів з дороги. ФОТО

На Волині - аварія: автомобіль злетів з дороги. ФОТО

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Теги: Волинь, Володимир, Нововолинськ, траса, ДТП
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