На Волині - аварія: автомобіль злетів з дороги. ФОТО





Легковий бус сірого кольору злетів з дороги у кювет, – повідомляє



Автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень. Про потерпілих наразі невідомо. На місці працювали правоохоронці.



Автомобіль витягували за допомогою вантажівки. Деталі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 2 години у ніч на 11-те грудня на трасі Р-15 між Нововолинськом та Володимиром трапилась ДТП.Легковий бус сірого кольору злетів з дороги у кювет, – повідомляє Твій Володимир Автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень. Про потерпілих наразі невідомо. На місці працювали правоохоронці.Автомобіль витягували за допомогою вантажівки. Деталі згодом.

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