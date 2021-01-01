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На Волині браконьєри «наловили» риби на понад 100 тисяч гривень. ФОТО

На Волині браконьєри «наловили» риби на понад 100 тисяч гривень. ФОТО
Уночі з 10-го на 11-те грудня активісти та місцеві жителі виявили факт незаконного вилову риби на озері в селі Павлівка Володимир-Волинського району.

Про це повідомив БУГу громадський активіст з Іваничівської ТГ Ігор Маковський.

Повідомлення про браконьєрство надійшло від мешканців села. До озера швидко прибули активісти. Вони викликали слідчо-оперативну групу та рибоохоронний патруль.
На Волині браконьєри «наловили» риби на понад 100 тисяч гривень. ФОТО

Браконьєри вставили сітки у водоймі. Витягували їх разом зі здобиччю із човна. За показами свідків, браконьєрів було троє. Затримати вдалося лише одного. Ним виявився місцевий мешканець.

Правоохоронці та представники рибоохоронного патруля склали відповідні протоколи. За підрахунками горе-рибалки завдали збитків на понад 100 тисяч гривень. Сітками їм вдалося витягнути більше ніж 100 кг різної риби. Зокрема, товстолоби, довжина деяких сягає одного метра, а також коропи, карасі, лини, окуні та білий амур.
На Волині браконьєри «наловили» риби на понад 100 тисяч гривень. ФОТО

Деталі злочину встановлює поліція.

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Теги: Волинь, браконьєрство, риба
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