вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На вулиці Луцька виїхав автобус з Фінляндії . ФОТО

На вулиці Луцька виїхав автобус з Фінляндії . ФОТО
10 грудня вперше на вулиці Луцька виїхав автобус з Фінляндії.

Про це у Фейсбук-спільноті «Громадський транспорт Луцька» пише Юрій Ліснічук.

Зазначається, що автобус марки VDL Citea 2012 року випуску вперше курсував вулицями Луцька. Це єдиний представник цієї моделі в Україні. Раніше такий транспорт їздив у Фінляндії.
На вулиці Луцька виїхав автобус з Фінляндії . ФОТО
На вулиці Луцька виїхав автобус з Фінляндії . ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, автобус, Фінляндія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 7
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
"Новий автобус з Фінляндії...2012 року випуску".
Відповісти
А чому не Український ,чи руки не з того місця ростуть,більш того з головами у влади не все в порядку .
Відповісти
Новый автобус, який 10 років відкатали в Фінляндії. Це явно перемога!
Відповісти
В Ретро авто можна і проїзд підняти, як у музеї побував.
Відповісти
Ці євреї роблять нас дурнями??
Відповісти
Ці євреї роблять нас дурнями?
Відповісти
Ні нас дурним ніхто не робе. То ми один поперед одним хизуемся. А з боку, схоже що, всьо... Знімай акуми, заливай воду. Чим хизуватись??? Б. В. автобусом, діагноз...
Відповісти
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Укрзалізниця призначила додаткові потяги на новорічні свята
Сьогодні, 13:15
На Волині на туберкульоз захворіла дитина, якій менше року
Сьогодні, 12:55
На вулиці Луцька виїхав автобус з Фінляндії . ФОТО
Сьогодні, 12:41
На Волині браконьєри «наловили» риби на понад 100 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 11:42
Новий рік-2022: які заходи запланували у Луцьку та скільки витратять на зимові свята
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
Якими були автобуси на Волині 90 років тому. РЕТРОФОТО Якими були автобуси на Волині 90 років тому. РЕТРОФОТО
31 травень, 2020, 18:40
Звільнили водія луцької маршрутки, який послав дитину «на х*й». ВІДЕО Звільнили водія луцької маршрутки, який послав дитину «на х*й». ВІДЕО
26 грудень, 2018, 15:47
11 грудня на Волині: гортаючи календар 11 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
MONATIK переспівав хіт Кузьми, який стане саундтреком нового фільму. ВІДЕО MONATIK переспівав хіт Кузьми, який стане саундтреком нового фільму. ВІДЕО
10 грудень, 22:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині демонтували 14 незаконно встановлених забудов. ВІДЕО
Сьогодні, 15:55
 0
Волинська шашкістка – десятикратна чемпіонка світу. ФОТО
Сьогодні, 15:25
 0
Перший український автобан збудують за півсотні кілометрів від Луцька
Сьогодні, 14:51
 0
Укрзалізниця призначила додаткові потяги на новорічні свята
Сьогодні, 13:15
 0
На Волині на туберкульоз захворіла дитина, якій менше року
Сьогодні, 12:55
 0
Медіа
відео
1/8