На вулиці Луцька виїхав автобус з Фінляндії . ФОТО





Про це у Фейсбук-спільноті «Громадський транспорт Луцька» Юрій Ліснічук.



Зазначається, що автобус марки VDL Citea 2012 року випуску вперше курсував вулицями Луцька. Це єдиний представник цієї моделі в Україні. Раніше такий транспорт їздив у Фінляндії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 грудня вперше на вулиці Луцька виїхав автобус з Фінляндії.Про це у Фейсбук-спільноті «Громадський транспорт Луцька» пише Зазначається, що автобус марки VDL Citea 2012 року випуску вперше курсував вулицями Луцька. Це єдиний представник цієї моделі в Україні. Раніше такий транспорт їздив у Фінляндії.

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