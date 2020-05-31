На вулиці Луцька виїхав автобус з Фінляндії . ФОТО
Сьогодні, 12:41
10 грудня вперше на вулиці Луцька виїхав автобус з Фінляндії.
Про це у Фейсбук-спільноті «Громадський транспорт Луцька» пише Юрій Ліснічук.
Зазначається, що автобус марки VDL Citea 2012 року випуску вперше курсував вулицями Луцька. Це єдиний представник цієї моделі в Україні. Раніше такий транспорт їздив у Фінляндії.
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Про це у Фейсбук-спільноті «Громадський транспорт Луцька» пише Юрій Ліснічук.
Зазначається, що автобус марки VDL Citea 2012 року випуску вперше курсував вулицями Луцька. Це єдиний представник цієї моделі в Україні. Раніше такий транспорт їздив у Фінляндії.
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Коментарі 7
"Новий автобус з Фінляндії...2012 року випуску".
А чому не Український ,чи руки не з того місця ростуть,більш того з головами у влади не все в порядку .
Новый автобус, який 10 років відкатали в Фінляндії. Це явно перемога!
В Ретро авто можна і проїзд підняти, як у музеї побував.
Ці євреї роблять нас дурнями??
Ці євреї роблять нас дурнями?
Ні нас дурним ніхто не робе. То ми один поперед одним хизуемся. А з боку, схоже що, всьо... Знімай акуми, заливай воду. Чим хизуватись??? Б. В. автобусом, діагноз...
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