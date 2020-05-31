На вулиці Луцька виїхав новий автобус з Фінляндії . ФОТО
Сьогодні, 12:41
10 грудня вперше на вулиці Луцька виїхав автобус з Фінляндії.
Про це у Фейсбук-спільноті «Громадський транспорт Луцька» пише Юрій Ліснічук.
Зазначається, що автобус марки VDL Citea 2012 року випуску вперше курсував вулицями Луцька. Це єдиний представник цієї моделі в Україні. Раніше такий транспорт їздив у Фінляндії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Фейсбук-спільноті «Громадський транспорт Луцька» пише Юрій Ліснічук.
Зазначається, що автобус марки VDL Citea 2012 року випуску вперше курсував вулицями Луцька. Це єдиний представник цієї моделі в Україні. Раніше такий транспорт їздив у Фінляндії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині на туберкульоз захворіла дитина, якій менше року
Сьогодні, 12:55
На вулиці Луцька виїхав новий автобус з Фінляндії . ФОТО
Сьогодні, 12:41
Новий рік-2022: які заходи запланували у Луцьку та скільки витратять на зимові свята
Сьогодні, 11:15
На Волині - аварія: автомобіль злетів з дороги. ФОТО
Сьогодні, 10:30
Медіа