На Волині на туберкульоз захворіла дитина, якій менше року





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Як зазначила головна спеціалістка управління охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Рожко, серед дітей є випадки захворювання на первинний туберкульоз.



«На жаль, цього року виявлено 30 випадків первинного туберкульозу у дітей, і є дитина до року», – повідомила вона.



Людмила Рожко нагадала, що згідно з Національним календарем щеплення діти отримують щеплення від туберкульозу одноразово в пологовому будинку.



«Ми працюємо, щоб наші пологові стаціонари були максимально забезпечені вакциною і діти, які виписані, були захищені. Щеплення захищає від важких і летальних випадків. Хоча терапія від туберкульозу є доступною і повною, але це не значить, що це кращий вихід ніж вакцинація. Бо лікування тривале і створює навантаження для дитячого організму», – наголосила вона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині цьогоріч на туберкульоз захворіло 30 дітей. Найменшому пацієнту на момент інфікування не було і року.Про це пише ІА "Волинські Новини" Як зазначила головна спеціалістка управління охорони здоров’я облдержадміністрації, серед дітей є випадки захворювання на первинний туберкульоз.«На жаль, цього року виявлено 30 випадків первинного туберкульозу у дітей, і є дитина до року», – повідомила вона.Людмила Рожко нагадала, що згідно з Національним календарем щеплення діти отримують щеплення від туберкульозу одноразово в пологовому будинку.«Ми працюємо, щоб наші пологові стаціонари були максимально забезпечені вакциною і діти, які виписані, були захищені. Щеплення захищає від важких і летальних випадків. Хоча терапія від туберкульозу є доступною і повною, але це не значить, що це кращий вихід ніж вакцинація. Бо лікування тривале і створює навантаження для дитячого організму», – наголосила вона.

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