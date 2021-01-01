На Волині на туберкульоз захворіла дитина, якій менше року
Сьогодні, 12:55
На Волині цьогоріч на туберкульоз захворіло 30 дітей. Найменшому пацієнту на момент інфікування не було і року.
Про це пише ІА "Волинські Новини".
Як зазначила головна спеціалістка управління охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Рожко, серед дітей є випадки захворювання на первинний туберкульоз.
«На жаль, цього року виявлено 30 випадків первинного туберкульозу у дітей, і є дитина до року», – повідомила вона.
Людмила Рожко нагадала, що згідно з Національним календарем щеплення діти отримують щеплення від туберкульозу одноразово в пологовому будинку.
«Ми працюємо, щоб наші пологові стаціонари були максимально забезпечені вакциною і діти, які виписані, були захищені. Щеплення захищає від важких і летальних випадків. Хоча терапія від туберкульозу є доступною і повною, але це не значить, що це кращий вихід ніж вакцинація. Бо лікування тривале і створює навантаження для дитячого організму», – наголосила вона.
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Про це пише ІА "Волинські Новини".
Як зазначила головна спеціалістка управління охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Рожко, серед дітей є випадки захворювання на первинний туберкульоз.
«На жаль, цього року виявлено 30 випадків первинного туберкульозу у дітей, і є дитина до року», – повідомила вона.
Людмила Рожко нагадала, що згідно з Національним календарем щеплення діти отримують щеплення від туберкульозу одноразово в пологовому будинку.
«Ми працюємо, щоб наші пологові стаціонари були максимально забезпечені вакциною і діти, які виписані, були захищені. Щеплення захищає від важких і летальних випадків. Хоча терапія від туберкульозу є доступною і повною, але це не значить, що це кращий вихід ніж вакцинація. Бо лікування тривале і створює навантаження для дитячого організму», – наголосила вона.
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