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На Волині на туберкульоз захворіла дитина, якій менше року

На Волині на туберкульоз захворіла дитина, якій менше року
На Волині цьогоріч на туберкульоз захворіло 30 дітей. Найменшому пацієнту на момент інфікування не було і року.

Про це пише ІА "Волинські Новини".

Як зазначила головна спеціалістка управління охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Рожко, серед дітей є випадки захворювання на первинний туберкульоз.

«На жаль, цього року виявлено 30 випадків первинного туберкульозу у дітей, і є дитина до року», – повідомила вона.

Людмила Рожко нагадала, що згідно з Національним календарем щеплення діти отримують щеплення від туберкульозу одноразово в пологовому будинку.

«Ми працюємо, щоб наші пологові стаціонари були максимально забезпечені вакциною і діти, які виписані, були захищені. Щеплення захищає від важких і летальних випадків. Хоча терапія від туберкульозу є доступною і повною, але це не значить, що це кращий вихід ніж вакцинація. Бо лікування тривале і створює навантаження для дитячого організму», – наголосила вона.

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Теги: Волинь, туберкульоз, дитина
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