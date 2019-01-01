Укрзалізниця призначила додаткові потяги на новорічні свята





Про це повідомила



Так, до новорічних і різдвяних свят призначено дев’ять потягів:



№235/236 Київ — Ужгород (через Славське) вирушатиме з Києва з 23 грудня по 10 січня, крім 31 грудня. Зворотно відправлення з 24 грудня по 11 січня, крім 31 грудня.



№249/250 Київ — Івано-Франківськ, Чернівці вирушатиме з Києва з 23 грудня по 11 січня, крім 31 грудня. З Чернівців вирушатиме з 24 грудня по 12 січня, крім 31 грудня.



№259/260 Суми, Київ — Ворохта (через Буковель) вирушатиме через день із Сум з 24 грудня по 10 січня. З Ворохти відправлення з 25 грудня по 11 січня.



№123/124 Київ — Одеса вирушатиме з Києва 29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня. Зворотно відправлення 29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня.



№211/212 Харків — Львів вирушатиме через день із Харкова з 24 грудня по 10 січня. Зворотно відправлення з 25 грудня по 11 січня.



№167/168 Львів — Одеса вирушатиме зі Львова 29, 30 грудня та 3, 9 січня. Зворотно відправлення 29, 30 грудня та 3, 9 січня.



№238/237 Одеса — Ужгород вирушатиме через день з Одеси з 24 грудня по 9 січня. З Ужгорода відправлення з 25 грудня по 10 січня.



№201/202 Ковель — Київ вирушатиме з Ковеля 23, 27 грудня та 2, 9 січня. Зі столиці відправлення 24, 30 грудня та 5 січня.



№197/198 Ковель — Київ вирушатиме з Ковеля 30 грудня та 3, 9 січня. Зі столиці відправлення 30 грудня та 3, 9, 10 січня.



Також УЗ продовжила наступні маршрути:



№75/76 Кривий Ріг — Київ до Хмельницького,

№779/780 Суми — Київ до Вінниці,

№57/58 Київ — Яремче до Ворохти (через Буковель).



Крім того, буде збільшено періодичність руху поїзда №757/758 Київ – Могилів-Подільський. Він відправлятиметься з Києва 27, 30 грудня та 3 січня. З Могилів- Подільського відправлення 28, 31 грудня та 4 січня.



В УЗ також поінформували, що на період новорічних та різдвяних перевезень спостерігається збільшений попит на поїзди до рекреаційних зон Карпат – навіть у порівнянні з докарантинним періодом сезону 2019/2020 року. Так, на період з 23 грудня по 9 січня вже продано 4,9 тисяч місць до станції Татарів (Буковель), що за два тижні до початку сезону складає 196% від показника 2019/2020 років. До станції Яремче реалізовано 11 тисяч місць (102%), Ясіня – 6,9 тисяч місць (101%), Ворохти – 8,3 тисяч квитків (85%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з підвищеним попитом на рейси до гірськолижних курортів на період новорічних та різдвяних свят АТ "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги, збільшила періодичність руху та продовжила маршрути окремих рейсів.Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.Так, до новорічних і різдвяних свят призначено дев’ять потягів:№235/236 Київ — Ужгород (через Славське) вирушатиме з Києва з 23 грудня по 10 січня, крім 31 грудня. Зворотно відправлення з 24 грудня по 11 січня, крім 31 грудня.№249/250 Київ — Івано-Франківськ, Чернівці вирушатиме з Києва з 23 грудня по 11 січня, крім 31 грудня. З Чернівців вирушатиме з 24 грудня по 12 січня, крім 31 грудня.№259/260 Суми, Київ — Ворохта (через Буковель) вирушатиме через день із Сум з 24 грудня по 10 січня. З Ворохти відправлення з 25 грудня по 11 січня.№123/124 Київ — Одеса вирушатиме з Києва 29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня. Зворотно відправлення 29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня.№211/212 Харків — Львів вирушатиме через день із Харкова з 24 грудня по 10 січня. Зворотно відправлення з 25 грудня по 11 січня.№167/168 Львів — Одеса вирушатиме зі Львова 29, 30 грудня та 3, 9 січня. Зворотно відправлення 29, 30 грудня та 3, 9 січня.№238/237 Одеса — Ужгород вирушатиме через день з Одеси з 24 грудня по 9 січня. З Ужгорода відправлення з 25 грудня по 10 січня.№201/202 Ковель — Київ вирушатиме з Ковеля 23, 27 грудня та 2, 9 січня. Зі столиці відправлення 24, 30 грудня та 5 січня.№197/198 Ковель — Київ вирушатиме з Ковеля 30 грудня та 3, 9 січня. Зі столиці відправлення 30 грудня та 3, 9, 10 січня.Також УЗ продовжила наступні маршрути:№75/76 Кривий Ріг — Київ до Хмельницького,№779/780 Суми — Київ до Вінниці,№57/58 Київ — Яремче до Ворохти (через Буковель).Крім того, буде збільшено періодичність руху поїзда №757/758 Київ – Могилів-Подільський. Він відправлятиметься з Києва 27, 30 грудня та 3 січня. З Могилів- Подільського відправлення 28, 31 грудня та 4 січня.В УЗ також поінформували, що на період новорічних та різдвяних перевезень спостерігається збільшений попит на поїзди до рекреаційних зон Карпат – навіть у порівнянні з докарантинним періодом сезону 2019/2020 року. Так, на період з 23 грудня по 9 січня вже продано 4,9 тисяч місць до станції Татарів (Буковель), що за два тижні до початку сезону складає 196% від показника 2019/2020 років. До станції Яремче реалізовано 11 тисяч місць (102%), Ясіня – 6,9 тисяч місць (101%), Ворохти – 8,3 тисяч квитків (85%).

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