Перший український автобан збудують за півсотні кілометрів від Луцька





Про це стало відомо під час засідання



"Автодорога Краковець-Броди-Рівне має стати першим проектом державно-приватного партнерства у сфері будівництва та експлуатації доріг. Необхідно якнайшвидше розпочати його реалізацію", – зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Протяжність дороги складе близько 280 км, а час проїзду за маршрутом зменшиться з 4 годин до 2,5 годин.



Траса розрахована на швидкість 130 км/год, реалізація проекту передбачена у 3 етапи.

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