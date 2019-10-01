Перший український автобан збудують за півсотні кілометрів від Луцька
Сьогодні, 14:51
У 2022 році побудуть швидкісну трасу сполученням Краковець-Броди-Рівне. Автобан проляже через Дубно, тобто за близько півсотні кілометрів від Луцька.
Про це стало відомо під час засідання Кабміну.
"Автодорога Краковець-Броди-Рівне має стати першим проектом державно-приватного партнерства у сфері будівництва та експлуатації доріг. Необхідно якнайшвидше розпочати його реалізацію", – зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Протяжність дороги складе близько 280 км, а час проїзду за маршрутом зменшиться з 4 годин до 2,5 годин.
Траса розрахована на швидкість 130 км/год, реалізація проекту передбачена у 3 етапи.
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Про це стало відомо під час засідання Кабміну.
"Автодорога Краковець-Броди-Рівне має стати першим проектом державно-приватного партнерства у сфері будівництва та експлуатації доріг. Необхідно якнайшвидше розпочати його реалізацію", – зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Протяжність дороги складе близько 280 км, а час проїзду за маршрутом зменшиться з 4 годин до 2,5 годин.
Траса розрахована на швидкість 130 км/год, реалізація проекту передбачена у 3 етапи.
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