Волинська шашкістка – десятикратна чемпіонка світу. ФОТО

Людмила Ведерко – заслужений майстер спорту України з шашок, розпочинала спортивну кар’єру в Бахмуті Донецької області з занять шахами та шашками, згодом – настільним тенісом і легкою атлетикою. З 2018 року спортсменка проживає і працює в Луцьку, куди була змушена переїхати у зв’язку з тимчасовою окупацією Донбасу.



У зв’язку з зайнятістю на роботі вона тимчасово припиняла виступи на змаганнях, але через певні проміжки часу все одно поверталася до спорту, пише



Раніше грала в турнірах серед здорових, але отримала травму, через що була змушена перейти до спорту осіб з інвалідністю. Утім Людмила і зараз за можливості змагається у чемпіонатах та турнірах з шашок серед здорових спортсменів.



Після травми почала посилено тренуватися під керівництвом заслуженого тренера України Дмитра Мударісова. Результати спортсменки сягнули міжнародного рівня. Тоді Людмила стала чемпіонкою світу з шашок серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (2015 рік, Болгарія), а у 2016 та 2017 роках вдруге та втретє підтвердила свій титул.



З 2018 року спортсменка проживає і працює в Луцьку, куди була змушена переїхати у зв’язку з тимчасовою окупацією Донбасу.



За цей період Людмила зуміла підтвердити звання чемпіонки світу й виборола золоті медалі в класичних шашках і швидких шашках (рапід) серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (2018 рік, Польща).



Не менш успішним для спортсменки став і 2019-й: Людмила Ведерко вкотре стала чемпіонкою світу з швидких шашок та срібною призеркою з шашок-100 (Польща), чемпіонкою Європи з шашок-100 у особистому і командному заліках та срібною призеркою з швидких шашок (Польща), чемпіонкою України з шашок-100 серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (Луцьк).



У зв’язку із карантином, 2020 рік виявився менш продуктивним. Змагань не проводили, і спортсмени тренувалися та удосконалювали навички вдома.



Також Людмила серед ветеранів брала участь у чемпіонаті Європи та стала чемпіонкою.



2021 року спортсменка брала участь у двох чемпіонатах світу: у місті Кранево в Болгарії з шашок-64, де виборола золото у швидких (рапід) та класичних шашках, та у місті Анталія в Туреччині з шашок-100, де виборола золото у швидких (рапід), класичних та перше командне місце.



Людмила Ведерко є постійною учасницею чемпіонатів України з шашок серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та багаторазовою їх чемпіонкою, а також активною учасницею чемпіонатів області з видів спорту осіб з інвалідністю та обласних фізкультурно-оздоровчих фестивалів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. – заслужений майстер спорту України з шашок, розпочинала спортивну кар’єру в Бахмуті Донецької області з занять шахами та шашками, згодом – настільним тенісом і легкою атлетикою. З 2018 року спортсменка проживає і працює в Луцьку, куди була змушена переїхати у зв’язку з тимчасовою окупацією Донбасу.У зв’язку з зайнятістю на роботі вона тимчасово припиняла виступи на змаганнях, але через певні проміжки часу все одно поверталася до спорту, пише ІА "Волинські новини" Раніше грала в турнірах серед здорових, але отримала травму, через що була змушена перейти до спорту осіб з інвалідністю. Утім Людмила і зараз за можливості змагається у чемпіонатах та турнірах з шашок серед здорових спортсменів.Після травми почала посилено тренуватися під керівництвом заслуженого тренера України. Результати спортсменки сягнули міжнародного рівня. Тоді Людмила стала чемпіонкою світу з шашок серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (2015 рік, Болгарія), а у 2016 та 2017 роках вдруге та втретє підтвердила свій титул.З 2018 року спортсменка проживає і працює в Луцьку, куди була змушена переїхати у зв’язку з тимчасовою окупацією Донбасу.За цей період Людмила зуміла підтвердити звання чемпіонки світу й виборола золоті медалі в класичних шашках і швидких шашках (рапід) серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (2018 рік, Польща).Не менш успішним для спортсменки став і 2019-й: Людмила Ведерко вкотре стала чемпіонкою світу з швидких шашок та срібною призеркою з шашок-100 (Польща), чемпіонкою Європи з шашок-100 у особистому і командному заліках та срібною призеркою з швидких шашок (Польща), чемпіонкою України з шашок-100 серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (Луцьк).У зв’язку із карантином, 2020 рік виявився менш продуктивним. Змагань не проводили, і спортсмени тренувалися та удосконалювали навички вдома.Також Людмила серед ветеранів брала участь у чемпіонаті Європи та стала чемпіонкою.2021 року спортсменка брала участь у двох чемпіонатах світу: у місті Кранево в Болгарії з шашок-64, де виборола золото у швидких (рапід) та класичних шашках, та у місті Анталія в Туреччині з шашок-100, де виборола золото у швидких (рапід), класичних та перше командне місце.Людмила Ведерко є постійною учасницею чемпіонатів України з шашок серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та багаторазовою їх чемпіонкою, а також активною учасницею чемпіонатів області з видів спорту осіб з інвалідністю та обласних фізкультурно-оздоровчих фестивалів.

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