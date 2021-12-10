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У місті на Волині демонтували 14 незаконно встановлених забудов. ВІДЕО

У місті на Волині демонтували 14 незаконно встановлених забудов. ВІДЕО
Після обстеження прибудинкової території на вулиці Миру, 8 у Нововолинську спільно з працівниками відділу державного архітектурно-будівельного контролю виявили п’ять забудов в аварійному стані без дозвільних документів.

Із заявою щодо демонтажу самовільно встановлених споруд до Муніципальної варти звернулася голова ОСББ “Смайлик” Олена Пилипчук, повідомляють на сайті міської ради.

Як зазначають, згідно з рішенням виконавчого комітету Нововолинської міської ради працівники ВУКГ знесли споруди та розчистили територію.

Також роботи з демонтажу дев’яти аварійних самобудів здійснено на вулиці Хвильового.

“Працівники Муніципальної варти продовжують обстежувати самовільно встановлені забудови міста та перевіряти наявність дозвільних документів. Це питання стоїть на контролі міського голови Бориса Карпуса та депутатів міста”, – йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, муніципали
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