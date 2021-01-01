На Волині може з’явитися елекронна черга перетину кордону. Таку можливість в рамках робочого візиту на Волинь із заступником Міністра інфраструктури Україниобговорили голова обласної ради, народний депутат Українита депутати обласної ради.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.Йшлося про те, що впровадження електронної черги перетину кордону дозволить заздалегідь бронювати бажаний час перетину кордону, швидко пройти оформлення документів, таким чином позбуваючись кілометрових скупчень транспорту у зонах перетину кордону.Присутні також обговорили із заступником міністра питання розширення міжнародного пункту пропуску «Ягодин». Як відомо, уряд береться за модернізацію 20 пунктів пропуску та будівництво 12 нових. Вартість запланованих робіт - майже 10 млрд. грн, програма розрахована на 3 роки.Під час зустрічі Григорій Недопад та депутати також клопоталися про збільшення кількості дозволів на міжнародні транзитні перевезення, врегулювання ринку пасажирських перевезень та посилення технічного контролю транспортних засобів.