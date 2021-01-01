11-річна волинянка видала поетичну збірку. Відео

Соломія Ващук із міста Горохів видала першу книгу віршів "Веселкові мрії".



Як розповіла Галина.



Першу поезію дівчина створила у вісім років. Нині, говорить Соломія Ващук, постійно римує слова та занотовує все, що складеться у римовані рядки.



"Я дивлюся на якісь речі, якщо мені приходить рима сама, або я хочу скласти віршик, то я складаю. Якщо це вже вечір, ніч і треба лягати спати, то я, щоб не шукати зошит з ручкою, то пишу на телефон і потім переписую, а якщо це день або ранок, то я записую у зошит", – каже дівчина.



Мама Соломії Тетяна Ващук каже: пам’ятає, як донька показала їй перший вірш, тоді вона вчилася у четвертому класі і присвятила його першій вчительці.



"Перша вчителька моєї Соломії заміняла маму і вона написала про неї віршика: "Важко розлучатися з вами, але я йду вже в старшу школу, а ви ведіть своїх діток в перший клас", – говорить мама школярки.



Назву збірки "Веселкові мрії" шестикласниця вирішила обрати через слово "мрія", котре співзвучне з іменем Соломія. Презентацію книги влаштували у місцевій бібліотеці в Горохові, де багато читає та займається в поетичному гуртку 11-річна волинянка.



Підтримати авторку прийшли її однокласники, вчителі та рідні. Однокласниця Марта Шнайдер говорить: про поетичний талант Соломії Ващук дізналася в школі, коли дівчина читала свою поезію.



"Вона розказувала вірші про однокласників і друзів, а взнали, що вона буде видавати книжку, коли вона принесла вірші, щоб їх редагувати трошки", – зазначила школярка.



Редагувати вірші школярці допомагала вчителька української мови та літератури Тетяна Кульган, яка працює в Горохівському ліцеї імені Івана Франка вже 20 років.



"Дитина, яка написала збірочку – це перша така в моєму вчительському досвіді. Це велика честь для мене, що моя учениця стає такою відомою, представляє рідне місто і рідну школу і там трішечки-трішечки моєї заслуги, бо ми з нею тісно співпрацюємо", – зазначила Тетяна Кульган.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська школяркаіз міста Горохів видала першу книгу віршів "Веселкові мрії".Як розповіла Суспільному 11-річна авторка, видати збірку запропонувала бабусяПершу поезію дівчина створила у вісім років. Нині, говорить Соломія Ващук, постійно римує слова та занотовує все, що складеться у римовані рядки."Я дивлюся на якісь речі, якщо мені приходить рима сама, або я хочу скласти віршик, то я складаю. Якщо це вже вечір, ніч і треба лягати спати, то я, щоб не шукати зошит з ручкою, то пишу на телефон і потім переписую, а якщо це день або ранок, то я записую у зошит", – каже дівчина.Мама Соломії Тетяна Ващук каже: пам’ятає, як донька показала їй перший вірш, тоді вона вчилася у четвертому класі і присвятила його першій вчительці."Перша вчителька моєї Соломії заміняла маму і вона написала про неї віршика: "Важко розлучатися з вами, але я йду вже в старшу школу, а ви ведіть своїх діток в перший клас", – говорить мама школярки.Назву збірки "Веселкові мрії" шестикласниця вирішила обрати через слово "мрія", котре співзвучне з іменем Соломія. Презентацію книги влаштували у місцевій бібліотеці в Горохові, де багато читає та займається в поетичному гуртку 11-річна волинянка.Підтримати авторку прийшли її однокласники, вчителі та рідні. Однокласницяговорить: про поетичний талант Соломії Ващук дізналася в школі, коли дівчина читала свою поезію."Вона розказувала вірші про однокласників і друзів, а взнали, що вона буде видавати книжку, коли вона принесла вірші, щоб їх редагувати трошки", – зазначила школярка.Редагувати вірші школярці допомагала вчителька української мови та літератури, яка працює в Горохівському ліцеї імені Івана Франка вже 20 років."Дитина, яка написала збірочку – це перша така в моєму вчительському досвіді. Це велика честь для мене, що моя учениця стає такою відомою, представляє рідне місто і рідну школу і там трішечки-трішечки моєї заслуги, бо ми з нею тісно співпрацюємо", – зазначила Тетяна Кульган.

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