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11-річна волинянка видала поетичну збірку. Відео

11-річна волинянка видала поетичну збірку. Відео
Волинська школярка Соломія Ващук із міста Горохів видала першу книгу віршів "Веселкові мрії".

Як розповіла Суспільному 11-річна авторка, видати збірку запропонувала бабуся Галина.

Першу поезію дівчина створила у вісім років. Нині, говорить Соломія Ващук, постійно римує слова та занотовує все, що складеться у римовані рядки.

"Я дивлюся на якісь речі, якщо мені приходить рима сама, або я хочу скласти віршик, то я складаю. Якщо це вже вечір, ніч і треба лягати спати, то я, щоб не шукати зошит з ручкою, то пишу на телефон і потім переписую, а якщо це день або ранок, то я записую у зошит", – каже дівчина.

Мама Соломії Тетяна Ващук каже: пам’ятає, як донька показала їй перший вірш, тоді вона вчилася у четвертому класі і присвятила його першій вчительці.

"Перша вчителька моєї Соломії заміняла маму і вона написала про неї віршика: "Важко розлучатися з вами, але я йду вже в старшу школу, а ви ведіть своїх діток в перший клас", – говорить мама школярки.

Назву збірки "Веселкові мрії" шестикласниця вирішила обрати через слово "мрія", котре співзвучне з іменем Соломія. Презентацію книги влаштували у місцевій бібліотеці в Горохові, де багато читає та займається в поетичному гуртку 11-річна волинянка.

Підтримати авторку прийшли її однокласники, вчителі та рідні. Однокласниця Марта Шнайдер говорить: про поетичний талант Соломії Ващук дізналася в школі, коли дівчина читала свою поезію.

"Вона розказувала вірші про однокласників і друзів, а взнали, що вона буде видавати книжку, коли вона принесла вірші, щоб їх редагувати трошки", – зазначила школярка.

Редагувати вірші школярці допомагала вчителька української мови та літератури Тетяна Кульган, яка працює в Горохівському ліцеї імені Івана Франка вже 20 років.

"Дитина, яка написала збірочку – це перша така в моєму вчительському досвіді. Це велика честь для мене, що моя учениця стає такою відомою, представляє рідне місто і рідну школу і там трішечки-трішечки моєї заслуги, бо ми з нею тісно співпрацюємо", – зазначила Тетяна Кульган.

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Теги: Волинь, Горохів, збірка, поезія, школярка
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