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Волинян попереджають про сильний снігопад

Волинян попереджають про сильний снігопад
У неділю, 12 грудня, на Волині, зокрема й у Луцьку, синоптики прогнозують сильний сніг, ожеледь, туман.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

«У зв’язку з виходом південного циклону вдень 12 грудня по області та в Луцьку очікуються значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вночі та ранком туман з видимістю 200-500 м. Вночі 13 грудня снігопади збережуться. Утвориться сніговий покрив висотою 10-17 см», – йдеться у повідомленні.

У Луцьку температура вночі та вдень 12 грудня становитиме близько 0⁰, по області – від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла.

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Теги: Погода, прогноз
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