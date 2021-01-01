Волинян попереджають про сильний снігопад
Сьогодні, 20:10
У неділю, 12 грудня, на Волині, зокрема й у Луцьку, синоптики прогнозують сильний сніг, ожеледь, туман.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
«У зв’язку з виходом південного циклону вдень 12 грудня по області та в Луцьку очікуються значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вночі та ранком туман з видимістю 200-500 м. Вночі 13 грудня снігопади збережуться. Утвориться сніговий покрив висотою 10-17 см», – йдеться у повідомленні.
У Луцьку температура вночі та вдень 12 грудня становитиме близько 0⁰, по області – від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла.
Якщо ви знайшли помилку, повідомте редактора, для цього виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
«У зв’язку з виходом південного циклону вдень 12 грудня по області та в Луцьку очікуються значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вночі та ранком туман з видимістю 200-500 м. Вночі 13 грудня снігопади збережуться. Утвориться сніговий покрив висотою 10-17 см», – йдеться у повідомленні.
У Луцьку температура вночі та вдень 12 грудня становитиме близько 0⁰, по області – від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла.
Якщо ви знайшли помилку, повідомте редактора, для цього виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинян попереджають про сильний снігопад
Сьогодні, 20:10
На Волині п’яний таксист в’їхав у Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 19:43
11-річна волинянка видала поетичну збірку. Відео
Сьогодні, 16:52
Медіа