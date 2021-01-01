Волинян попереджають про сильний снігопад

У неділю, 12 грудня, на Волині, зокрема й у Луцьку, синоптики прогнозують сильний сніг, ожеледь, туман.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.«У зв’язку з виходом південного циклону вдень 12 грудня по області та в Луцьку очікуються значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вночі та ранком туман з видимістю 200-500 м. Вночі 13 грудня снігопади збережуться. Утвориться сніговий покрив висотою 10-17 см», – йдеться у повідомленні.У Луцьку температура вночі та вдень 12 грудня становитиме близько 0⁰, по області – від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла.Якщо ви знайшли помилку, повідомте редактора, для цього виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.