Заступники глав МЗС України, Польщі і Литви обговорюють у Луцьку питання безпеки
Сьогодні, 17:59
11 грудня у замку Любарта у Луцьку триває зустріч національних координаторів Люблінського трикутника на рівні заступників міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви.
Про це повідомляє Суспільне.
Микола Точицький, Марцін Пшидач та Мантас Адомєнас мають обговорити безпекову ситуацію в регіоні, пов’язану із міграційною кризою на кордоні з Білоруссю та збільшенням російської військової присутності поблизу України і на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Сторони скоординували подальшу співпрацю у рамках Люблінського трикутника.
Планується підписання Плану спільних дій з протидії дезінформації країнами Люблінського трикутника на 2022-2023 рр.
О 18:00 відбудеться пресконференція, на якій повідомлять про результати зустрічі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Суспільне.
Микола Точицький, Марцін Пшидач та Мантас Адомєнас мають обговорити безпекову ситуацію в регіоні, пов’язану із міграційною кризою на кордоні з Білоруссю та збільшенням російської військової присутності поблизу України і на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Сторони скоординували подальшу співпрацю у рамках Люблінського трикутника.
Планується підписання Плану спільних дій з протидії дезінформації країнами Люблінського трикутника на 2022-2023 рр.
О 18:00 відбудеться пресконференція, на якій повідомлять про результати зустрічі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Заступники глав МЗС України, Польщі і Литви обговорюють у Луцьку питання безпеки
Сьогодні, 17:59
11-річна волинянка видала поетичну збірку. Відео
Сьогодні, 16:52
На Волині може з'явитися елекронна черга перетину кордону
Сьогодні, 16:18
Медіа