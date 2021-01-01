Заступники глав МЗС України, Польщі і Литви обговорюють у Луцьку питання безпеки





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Микола Точицький, Марцін Пшидач та Мантас Адомєнас мають обговорити безпекову ситуацію в регіоні, пов’язану із міграційною кризою на кордоні з Білоруссю та збільшенням російської військової присутності поблизу України і на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Сторони скоординували подальшу співпрацю у рамках Люблінського трикутника.



Планується підписання Плану спільних дій з протидії дезінформації країнами Люблінського трикутника на 2022-2023 рр.



О 18:00 відбудеться пресконференція, на якій повідомлять про результати зустрічі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 грудня у замку Любарта у Луцьку триває зустріч національних координаторів Люблінського трикутника на рівні заступників міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви.Про це повідомляє Суспільне тамають обговорити безпекову ситуацію в регіоні, пов’язану із міграційною кризою на кордоні з Білоруссю та збільшенням російської військової присутності поблизу України і на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Сторони скоординували подальшу співпрацю у рамках Люблінського трикутника.Планується підписання Плану спільних дій з протидії дезінформації країнами Люблінського трикутника на 2022-2023 рр.О 18:00 відбудеться пресконференція, на якій повідомлять про результати зустрічі.

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