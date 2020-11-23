Під Рівним колоди випали з лісовоза та влетіли у вікно маршрутки: є поранений





Про це у коментарі Світлана Карачун.



ДТП сталась ввечері 10 грудня. За даними поліції, два колоди, які були погано прикріплені, випали із лісовоза та влетіли у вікно маршрутки "Березне-Богуші".



Колоди пошкодили лобове та бокове скло маршрутки. Через це у ДТП постраждав 32-річний житель Березного. У нього діагностували перелом передпліччя.



Правоохоронці встановлюють, чи був водій вантажівки тверезим. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Городище Рівненської області колоди випали із вантажівки та влетіли у маршрутку, в якій на той момент перебувало 20 пасажирів.Про це у коментарі "Суспільному" повідомила речниця поліції РівненщиниДТП сталась ввечері 10 грудня. За даними поліції, два колоди, які були погано прикріплені, випали із лісовоза та влетіли у вікно маршрутки "Березне-Богуші".Колоди пошкодили лобове та бокове скло маршрутки. Через це у ДТП постраждав 32-річний житель Березного. У нього діагностували перелом передпліччя.Правоохоронці встановлюють, чи був водій вантажівки тверезим. Триває слідство.

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