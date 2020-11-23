Під Рівним колоди випали з лісовоза та влетіли у вікно маршрутки: є поранений
Сьогодні, 18:31
Поблизу села Городище Рівненської області колоди випали із вантажівки та влетіли у маршрутку, в якій на той момент перебувало 20 пасажирів.
Про це у коментарі "Суспільному" повідомила речниця поліції Рівненщини Світлана Карачун.
ДТП сталась ввечері 10 грудня. За даними поліції, два колоди, які були погано прикріплені, випали із лісовоза та влетіли у вікно маршрутки "Березне-Богуші".
Колоди пошкодили лобове та бокове скло маршрутки. Через це у ДТП постраждав 32-річний житель Березного. У нього діагностували перелом передпліччя.
Правоохоронці встановлюють, чи був водій вантажівки тверезим. Триває слідство.
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Про це у коментарі "Суспільному" повідомила речниця поліції Рівненщини Світлана Карачун.
ДТП сталась ввечері 10 грудня. За даними поліції, два колоди, які були погано прикріплені, випали із лісовоза та влетіли у вікно маршрутки "Березне-Богуші".
Колоди пошкодили лобове та бокове скло маршрутки. Через це у ДТП постраждав 32-річний житель Березного. У нього діагностували перелом передпліччя.
Правоохоронці встановлюють, чи був водій вантажівки тверезим. Триває слідство.
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