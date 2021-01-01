У МОЗ назвали тариф на меддопомогу під час пологів у 2022 році





Про це Віктор Ляшко.



Очільник МОЗ розповів про новий тариф на допомогу під час пологів після того, як разом зі своїм заступником Олексієм Яременком відвідав приватний пологовий будинок «Лелека» у Києві.



«Дискутували та шукали відповідь на запитання, чому приватні пологові будинки не подаються на контрактування до Програми медичних гарантій за напрямком "пологи". До речі, тариф на пологи в програмі медичних гарантій на 2022 рік становить 15 101 грн», — написав Ляшко.



За його словами, приватним закладам, на відміну від комунальних, органи місцевого самоврядування не покривають витрати на утримання основних фондів, амортизацію коштовного медичного обладнання, енергоносії та комунальні послуги.



«Охорона материнства і дитинства є одним із пріоритетів діяльності уряду на 2022 рік. До кінця року проведемо з цього питання колегію міністерства із залученням керівників перинатальних центрів», — зауважив міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тариф на допомогу під час пологів у межах Програми медичних гарантій у 2022 році становитиме 15 101 грн. Для порівняння: у 2021 році тариф сягав 10 382 гривні.Про це повідомив міністр охорони здоров'яОчільник МОЗ розповів про новий тариф на допомогу під час пологів після того, як разом зі своїм заступником Олексієм Яременком відвідав приватний пологовий будинок «Лелека» у Києві.«Дискутували та шукали відповідь на запитання, чому приватні пологові будинки не подаються на контрактування до Програми медичних гарантій за напрямком "пологи". До речі, тариф на пологи в програмі медичних гарантій на 2022 рік становить 15 101 грн», — написав Ляшко.За його словами, приватним закладам, на відміну від комунальних, органи місцевого самоврядування не покривають витрати на утримання основних фондів, амортизацію коштовного медичного обладнання, енергоносії та комунальні послуги.«Охорона материнства і дитинства є одним із пріоритетів діяльності уряду на 2022 рік. До кінця року проведемо з цього питання колегію міністерства із залученням керівників перинатальних центрів», — зауважив міністр.

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