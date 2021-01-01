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12 грудня на Волині: гортаючи календар

12 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає волонтер Наталія Попова (на фото).

Також день народження святкує почесний громадянин міста Луцька, письменник, історик, краєзнавець, народний депутат України 1-го скликання Андрій Бондарчук .

Крім того, особисте свято відзначає начальник відділу благоустрою департаменту ЖКГ Луцької міської ради Ольга Люфт.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

В другу неділю грудня в Україні святкують День благодійності. Цього року він припадає на 12 грудня. Це національне свято, метою якого є підтримка милосердя на різних рівнях відповідальності.

12 грудня щорічно у світі – Всесвітній день загального медичного забезпечення. У другу неділю грудня святкується Всесвітній день хорового співу, або День хору.

На Волині цього дня у 1939 році була заснована «Луцька міська швидка допомога».

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