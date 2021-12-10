1 000 гривень за вакцинацію: як бізнесу стати учасником програми «єПідтримка»





Кошти надійдуть на спеціальну картку, яку потрібно відкрити в одному з банків-партнерів ініціативи. Зараз їх 6:

- «Приватбанк»;

- «Укргазбанк»;

- «Ощадбанк»;

- monobank;

- «Альфа-Банк»;

- «А-Банк».



Тисячу дозволять витратити на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги та внутрішні перевезення. Зробити це слід упродовж чотирьох місяців із дня зарахування.







Як бізнесу стати учасником "єПідтримка"

Для того, щоб українці змогли оплачувати ваші послуги або товари через картку "єПідтримка", у вас має бути:



- POS-термінал;

- присвоєний один із МСС-кодів, що вказані в умовах програми.

Бізнес повинен здійснювати діяльність бодай за одним із таких МСС-кодів:





Галузь діяльності Коди

- Культура 5942, 7832, 7922, 7929, 7991

- Пасажирські внутрішні

перевезення

(залізничний

та авіатранспорт) 4112, 4511

- Фізична культура

і спорт 7941, 7997



Як дізнатись, чи маєте ви необхідний МСС-код

МСС-код вказаний у чеках оплат, що здійснюються через POS-термінал. Крім того, код можна дізнатись у банку, який надає вам послуги еквайрингу (можливість безготівкової оплати).



Чому оплата не здійснюється

Оплата може не пройти, якщо ваш бізнес не має відповідного МСС-коду або ж її здійснюють на рахунок юридичної особи з чорного списку.



Як отримати оплату з картки "єПідтримка" від клієнта через інтернет

У Мінцифри пояснюють, що процедура у такому випадку стандартна: потрібно мати договір інтернет-еквайрингу, інтегрований у сайт або застосунок. POS-термінал має бути робочим, а МСС-код – збігатися з одним із кодів, передбачених програмою.



Важливі нюанси

Якщо вартість товару або послуги вашого бізнесу перевищує 1 тисячу гривень, оплату можна розбити на дві частини: стягнути лімітовану тисячу з картки "єПідтримка", а решту – з іншого рахунку клієнта.



Придбаний за пільгові кошти товар (або не надану або надану неякісно послугу) клієнти мають право повернути. Продавець повертає гроші так, як і стягував – безготівково, на картку програми "єПідтримка".



Повідомити клієнтів про те, що ви приймаєте оплату коштами "єПідтримка" можна за допомогою спеціальних наліпок, постерів та віджетів від Мінцифри, доступних за посиланням.



Скористатись пільговою тисячею гривень українці можуть впродовж 4 місяців з дня зарахування.



НАгадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, як українцям

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Держава з 19 грудня почне виплачувати по 1 тисячі гривень українцям, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19 та отримали відповідний сертифікат у застосунку Дія.Кошти надійдуть на спеціальну картку, яку потрібно відкрити в одному з банків-партнерів ініціативи. Зараз їх 6:- «Приватбанк»;- «Укргазбанк»;- «Ощадбанк»;- monobank;- «Альфа-Банк»;- «А-Банк».Тисячу дозволять витратити на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги та внутрішні перевезення. Зробити це слід упродовж чотирьох місяців із дня зарахування. AIN.Business розповідає, як бізнесу долучитися до програми.Для того, щоб українці змогли оплачувати ваші послуги або товари через картку "єПідтримка", у вас має бути:- POS-термінал;- присвоєний один із МСС-кодів, що вказані в умовах програми.Бізнес повинен здійснювати діяльність бодай за одним із таких МСС-кодів:Галузь діяльності Коди- Культура 5942, 7832, 7922, 7929, 7991- Пасажирські внутрішніперевезення(залізничнийта авіатранспорт) 4112, 4511- Фізична культураі спорт 7941, 7997МСС-код вказаний у чеках оплат, що здійснюються через POS-термінал. Крім того, код можна дізнатись у банку, який надає вам послуги еквайрингу (можливість безготівкової оплати).Оплата може не пройти, якщо ваш бізнес не має відповідного МСС-коду або ж її здійснюють на рахунок юридичної особи з чорного списку.У Мінцифри пояснюють, що процедура у такому випадку стандартна: потрібно мати договір інтернет-еквайрингу, інтегрований у сайт або застосунок. POS-термінал має бути робочим, а МСС-код – збігатися з одним із кодів, передбачених програмою.Якщо вартість товару або послуги вашого бізнесу перевищує 1 тисячу гривень, оплату можна розбити на дві частини: стягнути лімітовану тисячу з картки "єПідтримка", а решту – з іншого рахунку клієнта.Придбаний за пільгові кошти товар (або не надану або надану неякісно послугу) клієнти мають право повернути. Продавець повертає гроші так, як і стягував – безготівково, на картку програми "єПідтримка".Повідомити клієнтів про те, що ви приймаєте оплату коштами "єПідтримка" можна за допомогою спеціальних наліпок, постерів та віджетів від Мінцифри, доступних за посиланням.Скористатись пільговою тисячею гривень українці можуть впродовж 4 місяців з дня зарахування.НАгадаємо, що прем'єр-міністр Україниповідомив, як українцям ще до нового року отримати 1000 гривень за вакцинацію.

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