ФОПам виплатять неотримані навесні карантинні 8000 грн
Сьогодні, 05:29
Кабмін виплатить по 8000 грн ФОПам, які подавали заявки на допомогу у квітні-травні 2021 року, але не отримали її через неправильно зазначені банківські реквізити. Про це повідомило Мінсоцполітики.
Сповіщення про те, що треба уточнити реквізити, надійде застрахованим підприємцям у мобільному додатку «Дія». Після цього ФОП має сформувати й подати через «Дію» нову заявку вже з правильними реквізитами банківського рахунка. Зробити це слід до 15 грудня 2021 року включно.
Кошти перераховує «Ощадбанк» за стандартом IBAN на банк, у якому відкрито зазначений підприємцем рахунок.
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Сповіщення про те, що треба уточнити реквізити, надійде застрахованим підприємцям у мобільному додатку «Дія». Після цього ФОП має сформувати й подати через «Дію» нову заявку вже з правильними реквізитами банківського рахунка. Зробити це слід до 15 грудня 2021 року включно.
Кошти перераховує «Ощадбанк» за стандартом IBAN на банк, у якому відкрито зазначений підприємцем рахунок.
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