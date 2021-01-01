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ФОПам виплатять неотримані навесні карантинні 8000 грн

ФОПам виплатять неотримані навесні карантинні 8000 грн
Кабмін виплатить по 8000 грн ФОПам, які подавали заявки на допомогу у квітні-травні 2021 року, але не отримали її через неправильно зазначені банківські реквізити. Про це повідомило Мінсоцполітики.

Сповіщення про те, що треба уточнити реквізити, надійде застрахованим підприємцям у мобільному додатку «Дія». Після цього ФОП має сформувати й подати через «Дію» нову заявку вже з правильними реквізитами банківського рахунка. Зробити це слід до 15 грудня 2021 року включно.

Кошти перераховує «Ощадбанк» за стандартом IBAN на банк, у якому відкрито зазначений підприємцем рахунок.


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Теги: ФОП, 8 тисяч гривень, карантинні
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