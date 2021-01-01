ФОПам виплатять неотримані навесні карантинні 8000 грн





Сповіщення про те, що треба уточнити реквізити, надійде застрахованим підприємцям у мобільному додатку «Дія». Після цього ФОП має сформувати й подати через «Дію» нову заявку вже з правильними реквізитами банківського рахунка. Зробити це слід до 15 грудня 2021 року включно.



Кошти перераховує «Ощадбанк» за стандартом IBAN на банк, у якому відкрито зазначений підприємцем рахунок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін виплатить по 8000 грн ФОПам, які подавали заявки на допомогу у квітні-травні 2021 року, але не отримали її через неправильно зазначені банківські реквізити. Про це повідомило Мінсоцполітики.Сповіщення про те, що треба уточнити реквізити, надійде застрахованим підприємцям у мобільному додатку «Дія». Після цього ФОП має сформувати й подати через «Дію» нову заявку вже з правильними реквізитами банківського рахунка. Зробити це слід до 15 грудня 2021 року включно.Кошти перераховує «Ощадбанк» за стандартом IBAN на банк, у якому відкрито зазначений підприємцем рахунок.

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