Над Волинню літав розвідувальний американський літак.ВІДЕО





Про це повідомляює ІА



Американський літак-розвідник від ранку кружляв над Донбасом, потім кілька годин намотував петлі вздовж чорноморського узбережжя та біля кордону з Кримом, потім знову підлетів до Донбасу, а потім до українсько-російської ділянки кордону в районі Харківської області.



Згодом він змінив траєкторію і попрямував у бік Великобританії.



Тримаючи курс на Донбас, літак пройшов над Ковельським районом, а повертаючись назад пролетів над селом Соловичі, що біля Турійська.



За ці кілька годин літак встиг стати справжньою зіркою соцмереж. Борт був на 1-му місці у списку найпопулярніших рейсів сервісу Flightradar.



Станом на 15:00 за ним стежили 1236 осіб, тоді як за бортом, що розташувався на другому місці (рейс Мюнхен – Санта Маріо), у 4 рази менше – 316 осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літак радіоелектронної розвідки RC-135W Rivet Joint ВПС США, пролетівши над Волинською областю, вирушив на Донбас де, ймовірно, вів розвідку у районі лінії зіткнення. Раніше на цьому напрямку працювали лише висотні БПЛА RQ-4A Global Hawk.Про це повідомляює ІА Волинські новини Американський літак-розвідник від ранку кружляв над Донбасом, потім кілька годин намотував петлі вздовж чорноморського узбережжя та біля кордону з Кримом, потім знову підлетів до Донбасу, а потім до українсько-російської ділянки кордону в районі Харківської області.Згодом він змінив траєкторію і попрямував у бік Великобританії.Тримаючи курс на Донбас, літак пройшов над Ковельським районом, а повертаючись назад пролетів над селом Соловичі, що біля Турійська.За ці кілька годин літак встиг стати справжньою зіркою соцмереж. Борт був на 1-му місці у списку найпопулярніших рейсів сервісу Flightradar.Станом на 15:00 за ним стежили 1236 осіб, тоді як за бортом, що розташувався на другому місці (рейс Мюнхен – Санта Маріо), у 4 рази менше – 316 осіб.

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