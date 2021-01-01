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Волинське бюро судмедекспертизи «переселили»

Волинське бюро судмедекспертизи «переселили»
Бюро судово-медичної експертизи передали приміщення обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом в центрі Луцька.

Відповідне рішення ухвалили депутати обласної ради під час чергової сесії. Про це пише ІА Волинські новини.

Нагадаємо, Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом перевели до приміщення Волинської обласної інфекційної лікарні. З того часу приміщення в Луцьку на проспекті Волі, 1а, площею 546,5 кв м пустувало.

Як ми повідомляли, одне з приміщень Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи – в аварійному стані.

Урешті в обласній раді вирішили передати нерухомість на проспекті Волі судмедекспертам. Планується, що сюди переїде лабораторія, яка наразі розташовується в будівлі на вулиці Івана Франка.

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Теги: бюро судово-медичної експертизи, переселення
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