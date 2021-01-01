Волинське бюро судмедекспертизи «переселили»
Сьогодні, 03:11
Бюро судово-медичної експертизи передали приміщення обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом в центрі Луцька.
Відповідне рішення ухвалили депутати обласної ради під час чергової сесії. Про це пише ІА Волинські новини.
Нагадаємо, Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом перевели до приміщення Волинської обласної інфекційної лікарні. З того часу приміщення в Луцьку на проспекті Волі, 1а, площею 546,5 кв м пустувало.
Як ми повідомляли, одне з приміщень Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи – в аварійному стані.
Урешті в обласній раді вирішили передати нерухомість на проспекті Волі судмедекспертам. Планується, що сюди переїде лабораторія, яка наразі розташовується в будівлі на вулиці Івана Франка.
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Відповідне рішення ухвалили депутати обласної ради під час чергової сесії. Про це пише ІА Волинські новини.
Нагадаємо, Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом перевели до приміщення Волинської обласної інфекційної лікарні. З того часу приміщення в Луцьку на проспекті Волі, 1а, площею 546,5 кв м пустувало.
Як ми повідомляли, одне з приміщень Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи – в аварійному стані.
Урешті в обласній раді вирішили передати нерухомість на проспекті Волі судмедекспертам. Планується, що сюди переїде лабораторія, яка наразі розташовується в будівлі на вулиці Івана Франка.
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