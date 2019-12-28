На Волині водій легковика збив чоловіка на пішохідному переході і втік.ФОТО
Сьогодні, 23:32
У Копачівці на пішохідному переході збили чоловіка, водій втік.
Про це повідомляє Район. Рожище
У вечері 11 грудня у селі Копачівка, Рожищенського району, сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої збили 37-річного чоловіка.
За словами людей на місці аварії, місцевий житель 1984 року народження переходив дорогу на пішохідному переході. Його збив автомобіль. Водій залишив місце аварії, не зупинившись й не надавши допомоги пішоходу. З травмами чоловіка забрала карета швидкої допомоги.
На місці події працює поліція.
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Про це повідомляє Район. Рожище
У вечері 11 грудня у селі Копачівка, Рожищенського району, сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої збили 37-річного чоловіка.
За словами людей на місці аварії, місцевий житель 1984 року народження переходив дорогу на пішохідному переході. Його збив автомобіль. Водій залишив місце аварії, не зупинившись й не надавши допомоги пішоходу. З травмами чоловіка забрала карета швидкої допомоги.
На місці події працює поліція.
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