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На Волині водій легковика збив чоловіка на пішохідному переході і втік.ФОТО

На Волині водій легковика збив чоловіка на пішохідному переході і втік.ФОТО
У Копачівці на пішохідному переході збили чоловіка, водій втік.

Про це повідомляє Район. Рожище

У вечері 11 грудня у селі Копачівка, Рожищенського району, сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої збили 37-річного чоловіка.

За словами людей на місці аварії, місцевий житель 1984 року народження переходив дорогу на пішохідному переході. Його збив автомобіль. Водій залишив місце аварії, не зупинившись й не надавши допомоги пішоходу. З травмами чоловіка забрала карета швидкої допомоги.

На місці події працює поліція.
На Волині водій легковика збив чоловіка на пішохідному переході і втік.ФОТО
На Волині водій легковика збив чоловіка на пішохідному переході і втік.ФОТО
На Волині водій легковика збив чоловіка на пішохідному переході і втік.ФОТО

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Теги: ДТП, Копачівка, збили пішохода
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