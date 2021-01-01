«Різдвяне диво для хвостиків»: лучан закликають допомогти тваринам





"Ми продовжуємо збір коштів та необхідних речей для зимування тварин", -



Луцький садок «Тік Так» об’єднався разом з іншими приватним садками міста, щоб спільними силами, разом з дітьми та їхніми батьками, допомогти перезимувати собачкам та котикам з КП «Ласка».



До акції уже приєднались:



Дитячий центр «Долоньки»

Приватний садок «Happy Kids Club»

Сімейна академія «Плай»

Сімейний клуб «Зернятко»

Центр розвитку дитини «Левеня»

Клуб нянь «Від МаМи до МаМи».



«До цієї благодійної акції може долучитись кожен з вас!

Яким чином?

Придбати будь-що з переліку та принести в фінський садок "TikTak", за адресою вул. Івана Франка, 52 (навпроти ЖК "Яровиця"). На першому поверсі – пункт для збору подарунків тваринкам.



Або надіслати кошти на картку 5168 7451 1372 8353 Данилюк Л.С. ОБОВ‘ЯЗКОВО з призначенням "Миколай для хвостиків".

На виручені кошти закуплять усе необхідне для тваринок», – говорять організатори акції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьке КП «Ласка» запрошує містян долучитися до благодійної акції "Різдвяне диво для хвостиків"."Ми продовжуємо збір коштів та необхідних речей для зимування тварин", - йдеться на офіційній сторінці «Ласки» у Фейсбук.Луцький садок «Тік Так» об’єднався разом з іншими приватним садками міста, щоб спільними силами, разом з дітьми та їхніми батьками, допомогти перезимувати собачкам та котикам з КП «Ласка».До акції уже приєднались:Дитячий центр «Долоньки»Приватний садок «Happy Kids Club»Сімейна академія «Плай»Сімейний клуб «Зернятко»Центр розвитку дитини «Левеня»Клуб нянь «Від МаМи до МаМи».«До цієї благодійної акції може долучитись кожен з вас!Яким чином?Придбати будь-що з переліку та принести в фінський садок "TikTak", за адресою вул. Івана Франка, 52 (навпроти ЖК "Яровиця"). На першому поверсі – пункт для збору подарунків тваринкам.Або надіслати кошти на карткуОБОВ‘ЯЗКОВО з призначенням "Миколай для хвостиків".На виручені кошти закуплять усе необхідне для тваринок», – говорять організатори акції.

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