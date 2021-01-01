Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:13
5 275 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 12 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 526 дітей та 53 медпрацівники.
Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 559 092 особи;
- одужало – 3 195 913 осіб;
- летальних випадків – 91 027;
- провели ПЛР-тестувань – 16 294 537.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 461;
Вінницька область – 206;
Волинська область – 314;
Дніпропетровська область – 376;
Донецька область – 214;
Житомирська область – 248;
Закарпатська область – 146;
Запорізька область – 210;
Івано-Франківська область – 231;
Київська область – 259;
Кіровоградська область – 155;
Луганська область – 15;
Львівська область – 275;
Миколаївська область – 239;
Одеська область – 311;
Полтавська область – 296;
Рівненська область – 101;
Сумська область – 158;
Тернопільська область – 179;
Харківська область – 174;
Херсонська область – 49;
Хмельницька область – 240;
Черкаська область – 178;
Чернівецька область – 103;
Чернігівська область – 137.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 559 092 особи;
- одужало – 3 195 913 осіб;
- летальних випадків – 91 027;
- провели ПЛР-тестувань – 16 294 537.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 461;
Вінницька область – 206;
Волинська область – 314;
Дніпропетровська область – 376;
Донецька область – 214;
Житомирська область – 248;
Закарпатська область – 146;
Запорізька область – 210;
Івано-Франківська область – 231;
Київська область – 259;
Кіровоградська область – 155;
Луганська область – 15;
Львівська область – 275;
Миколаївська область – 239;
Одеська область – 311;
Полтавська область – 296;
Рівненська область – 101;
Сумська область – 158;
Тернопільська область – 179;
Харківська область – 174;
Херсонська область – 49;
Хмельницька область – 240;
Черкаська область – 178;
Чернівецька область – 103;
Чернігівська область – 137.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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