Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу





Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.



За весь час пандемії в Україні:



- захворіли – 3 559 092 особи;

- одужало – 3 195 913 осіб;

- летальних випадків – 91 027;

- провели ПЛР-тестувань – 16 294 537.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 461;

Вінницька область – 206;

Волинська область – 314;

Дніпропетровська область – 376;

Донецька область – 214;

Житомирська область – 248;

Закарпатська область – 146;

Запорізька область – 210;

Івано-Франківська область – 231;

Київська область – 259;

Кіровоградська область – 155;

Луганська область – 15;

Львівська область – 275;

Миколаївська область – 239;

Одеська область – 311;

Полтавська область – 296;

Рівненська область – 101;

Сумська область – 158;

Тернопільська область – 179;

Харківська область – 174;

Херсонська область – 49;

Хмельницька область – 240;

Черкаська область – 178;

Чернівецька область – 103;

Чернігівська область – 137.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 275 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 12 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 526 дітей та 53 медпрацівники.Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.За весь час пандемії в Україні:- захворіли – 3 559 092 особи;- одужало – 3 195 913 осіб;- летальних випадків – 91 027;- провели ПЛР-тестувань – 16 294 537.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 461;Вінницька область – 206;Дніпропетровська область – 376;Донецька область – 214;Житомирська область – 248;Закарпатська область – 146;Запорізька область – 210;Івано-Франківська область – 231;Київська область – 259;Кіровоградська область – 155;Луганська область – 15;Львівська область – 275;Миколаївська область – 239;Одеська область – 311;Полтавська область – 296;Рівненська область – 101;Сумська область – 158;Тернопільська область – 179;Харківська область – 174;Херсонська область – 49;Хмельницька область – 240;Черкаська область – 178;Чернівецька область – 103;Чернігівська область – 137.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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