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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
5 275 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 12 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 526 дітей та 53 медпрацівники.

Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіли – 3 559 092 особи;
- одужало – 3 195 913 осіб;
- летальних випадків – 91 027;
- провели ПЛР-тестувань – 16 294 537.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 461;
Вінницька область – 206;
Волинська область – 314;
Дніпропетровська область – 376;
Донецька область – 214;
Житомирська область – 248;
Закарпатська область – 146;
Запорізька область – 210;
Івано-Франківська область – 231;
Київська область – 259;
Кіровоградська область – 155;
Луганська область – 15;
Львівська область – 275;
Миколаївська область – 239;
Одеська область – 311;
Полтавська область – 296;
Рівненська область – 101;
Сумська область – 158;
Тернопільська область – 179;
Харківська область – 174;
Херсонська область – 49;
Хмельницька область – 240;
Черкаська область – 178;
Чернівецька область – 103;
Чернігівська область – 137.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: Україна, коронавірус, статистика, ситуація
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