12 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:50
12 грудня в народному календарі вшановується Парамон Зимовказник. Інші назви свята: "Парамон", "Парамонів день", "Зорник".
Про це пише 24 канал.
Привітання з днем Ангела приймають Данило та Федір.
Прикмети 12 грудня
- Сніг пішов 12 грудня – скоро буде заметіль.
- Зоря рожева вранці 12 грудня – скоро почнуться сильні вітри.
- Сніг ще не випав – до 19 грудня будуть сильні морози.
- Вітер здійнявся – чекайте відлиги.
- Сонячний та ясний день – прийдуть сильні холоди.
Що не можна робити 12 грудня
- Сьогоднішній день вважається не надто щасливим, тому не рекомендовано цього дня призначати важливі зустрічі чи планувати важливі події.
- Не робіть сьогодні дорогих покупок.
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Про це пише 24 канал.
Привітання з днем Ангела приймають Данило та Федір.
Прикмети 12 грудня
- Сніг пішов 12 грудня – скоро буде заметіль.
- Зоря рожева вранці 12 грудня – скоро почнуться сильні вітри.
- Сніг ще не випав – до 19 грудня будуть сильні морози.
- Вітер здійнявся – чекайте відлиги.
- Сонячний та ясний день – прийдуть сильні холоди.
Що не можна робити 12 грудня
- Сьогоднішній день вважається не надто щасливим, тому не рекомендовано цього дня призначати важливі зустрічі чи планувати важливі події.
- Не робіть сьогодні дорогих покупок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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