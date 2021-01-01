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12 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

12 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
12 грудня в народному календарі вшановується Парамон Зимовказник. Інші назви свята: "Парамон", "Парамонів день", "Зорник".

Про це пише 24 канал.

Привітання з днем Ангела приймають Данило та Федір.

Прикмети 12 грудня

- Сніг пішов 12 грудня – скоро буде заметіль.
- Зоря рожева вранці 12 грудня – скоро почнуться сильні вітри.
- Сніг ще не випав – до 19 грудня будуть сильні морози.
- Вітер здійнявся – чекайте відлиги.
- Сонячний та ясний день – прийдуть сильні холоди.

Що не можна робити 12 грудня

- Сьогоднішній день вважається не надто щасливим, тому не рекомендовано цього дня призначати важливі зустрічі чи планувати важливі події.
- Не робіть сьогодні дорогих покупок.

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Теги: Україна, свято, 12 грудня, прикмети, традиції
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