«Домовився про вступ» та брав гроші за «навчання»: луцького патрульного судили за шахрайство





Про це пише Інформаційне агентство



Луцький міськрайонний суд призначив шахраю, який нині є військовослужбовцем, умовне покарання.



Під час досудового розслідування встановили, що поліцейський взводу №1 роти №1 батальйону управління патрульної поліції у Волинській області повідомив своїй колезі, що він навчається на 2-му курсі заочної форми навчання Луцького інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий університет розвитку людини», тож йому стало відомо про набір студентів на заочну форму навчання спеціальності «Право». Він поцікавився в неї, чи вона має бажання там навчатись. Патрульна зазначила, що надасть відповідь згодом.



Отримавши позитивну відповідь від потерпілої, з якою перебував у дружніх відносинах, патрульний зазначив, що дізнається про умови вступу. Невдовзі він повідомив колегу, що вона вже вступила та перелічив необхідні документи. Окрім того, повідомив неправдиву інформацію про те, що копії зазначених документів він передасть службовій особі Волинського обласного військового комісаріату, яка займається її вступом. Також він дізнається, яку суму потрібно передати за перший рік навчання.



Згодом патрульний отримав від колеги 11 тисяч 200 гривень, як оплату за навчання, хоча не мав жодного впливу на адміністрацію закладу та не мав наміру комусь передавати ці кошти. Через певний період часу патрульний обманув подругу на 1700 гривень, повідомивши, що ці кошти необхідно передати за навчальні матеріали для підготовки до сесії. А ще через трохи він повідомив, що заплатив за неї 11 700 гривень за 2021 рік навчання.



Окрім того, патрульний підробив договір про навчання, укладений між потерпілою та директором навчального закладу, який передав своїй подрузі.



Між обвинуваченим, який нині є військовослужбовцем ВЧ А1556, та прокурором була укладена угода про визнання винуватості, яку суд затвердив. Шахраю призначили покарання у виді двох років позбавлення волі, замінивши це покарання умовним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині патрульний поліцейський обманював колегу, отримуючи від неї гроші нібито за навчання у Луцькому інституті розвитку людини.Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини Луцький міськрайонний суд призначив шахраю, який нині є військовослужбовцем, умовне покарання.Під час досудового розслідування встановили, що поліцейський взводу №1 роти №1 батальйону управління патрульної поліції у Волинській області повідомив своїй колезі, що він навчається на 2-му курсі заочної форми навчання Луцького інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий університет розвитку людини», тож йому стало відомо про набір студентів на заочну форму навчання спеціальності «Право». Він поцікавився в неї, чи вона має бажання там навчатись. Патрульна зазначила, що надасть відповідь згодом.Отримавши позитивну відповідь від потерпілої, з якою перебував у дружніх відносинах, патрульний зазначив, що дізнається про умови вступу. Невдовзі він повідомив колегу, що вона вже вступила та перелічив необхідні документи. Окрім того, повідомив неправдиву інформацію про те, що копії зазначених документів він передасть службовій особі Волинського обласного військового комісаріату, яка займається її вступом. Також він дізнається, яку суму потрібно передати за перший рік навчання.Згодом патрульний отримав від колеги 11 тисяч 200 гривень, як оплату за навчання, хоча не мав жодного впливу на адміністрацію закладу та не мав наміру комусь передавати ці кошти. Через певний період часу патрульний обманув подругу на 1700 гривень, повідомивши, що ці кошти необхідно передати за навчальні матеріали для підготовки до сесії. А ще через трохи він повідомив, що заплатив за неї 11 700 гривень за 2021 рік навчання.Окрім того, патрульний підробив договір про навчання, укладений між потерпілою та директором навчального закладу, який передав своїй подрузі.Між обвинуваченим, який нині є військовослужбовцем ВЧ А1556, та прокурором була укладена угода про визнання винуватості, яку суд затвердив. Шахраю призначили покарання у виді двох років позбавлення волі, замінивши це покарання умовним.

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