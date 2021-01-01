В Україні оновили карантинні зони: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 14:35
Станом на 12 грудня в Україні побільшало "помаранчевих" регіонів. Натомість Волинь досі перебуває у "червоній" зоні карантину.
Про це свідчать дані МОЗ України.
наразі у "помаранчевій" зоні карнатину перебуває дві області: Донецька і Закарпатська.
Київ та ще 12 областей - "жовті": Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.
У "червоній" зоні - Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернівгівська області.
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Про це свідчать дані МОЗ України.
наразі у "помаранчевій" зоні карнатину перебуває дві області: Донецька і Закарпатська.
Київ та ще 12 областей - "жовті": Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.
У "червоній" зоні - Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернівгівська області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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