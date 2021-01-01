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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні оновили карантинні зони: яка ситуація на Волині

В Україні оновили карантинні зони: яка ситуація на Волині
Станом на 12 грудня в Україні побільшало "помаранчевих" регіонів. Натомість Волинь досі перебуває у "червоній" зоні карантину.

Про це свідчать дані МОЗ України.

наразі у "помаранчевій" зоні карнатину перебуває дві області: Донецька і Закарпатська.

Київ та ще 12 областей - "жовті": Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.

У "червоній" зоні - Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернівгівська області.

В Україні оновили карантинні зони: яка ситуація на Волині

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Теги: Україна, коронавірус, карантин, Волинь, червона зона
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