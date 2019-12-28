Помер волинянин, якого збило авто на пішохідному переході





Про це



Нагадаємо, вчора, 11 грудня, ввечері у Копачівці на пішохідному переході збили чоловіка.



На жаль, медики не змогли його врятувати. Інформацію підтвердили у місцевому відділі поліцейської діяльності.



Водій втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. За інформацією поліції, його досі шукають.

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