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Помер волинянин, якого збило авто на пішохідному переході

Помер волинянин, якого збило авто на пішохідному переході
У лікарні помер житель села Копачівка 1984 року народження, якого збило авто на пішохідному переході.

Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, вчора, 11 грудня, ввечері у Копачівці на пішохідному переході збили чоловіка.

На жаль, медики не змогли його врятувати. Інформацію підтвердили у місцевому відділі поліцейської діяльності.

Водій втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. За інформацією поліції, його досі шукають.

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Теги: Волинь, ДТП, Копачівка, збили пішохода, смерть
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