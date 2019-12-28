Помер волинянин, якого збило авто на пішохідному переході
Сьогодні, 12:28
У лікарні помер житель села Копачівка 1984 року народження, якого збило авто на пішохідному переході.
Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, вчора, 11 грудня, ввечері у Копачівці на пішохідному переході збили чоловіка.
На жаль, медики не змогли його врятувати. Інформацію підтвердили у місцевому відділі поліцейської діяльності.
Водій втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. За інформацією поліції, його досі шукають.
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Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, вчора, 11 грудня, ввечері у Копачівці на пішохідному переході збили чоловіка.
На жаль, медики не змогли його врятувати. Інформацію підтвердили у місцевому відділі поліцейської діяльності.
Водій втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. За інформацією поліції, його досі шукають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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