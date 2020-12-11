Не застіллям єдиним: як лучанам небанально зустріти Новий рік. ВАРІАНТИ

До старту 2022 року – трохи більше двох тижнів. Питання «Де зустрічатимеш Новий рік?» звучить все частіше. І поки одні вже планують перелік страв для святкового столу, інші – ще у пошуках цікавішого варіанту зустрічі із 2022-им, ніж банальне застілля.Саме для тих, хто хоче назавжди запам’ятати початок нового року та вирізнити старт 2022-го з-поміж інших років, луцьке, підготувало перелік цікавих пропозицій.Зустріти Новий рік на в'їзній вежі із Вітовтом – точно не банально. Тут обіцяють цікаву програму театралізованою екскурсією, середньовічне частування й, звісно, ігристе. Такого у Луцьку ще не було.Вартість: 650 гривень.Це Новий Рік із гірським снігом, неймовірними краєвидами, лижами, катком, а дорогою додому – ще й мандрівка святковим Львовом.Чотирьохденна подорож у Прикарпаття обійдеться всього у 3200, якщо встигнути забронювати до 20 грудня включно.До Закарпаття на 3 дні можна поїхати за 2900 гривень. Виїзди із Луцька – 31 грудня.У вартості: проїзд із Луцька, проживання зі зручностями в номері, страхування та супровід.Це чудовий шанс побачити нову для себе або улюблену країну у новорічних вогниках та з різдвяними ярмарками, посмакувати глінтвейном за кордоном та зробити чимало атмосферних світлин.На Новий рік «Патріот» пропонує мандрівки в Будапешт (на 4 дні за 3150 гривень без доплат), до Праги (на 3 дні за 4960 гривень без доплат). Є також тури до Франції, Німеччини, Італії та інших країн.Виїзди: 30.12 із ЛьвоваУ вартості: проїзд із Львова, проживання зі сніданками, страхування та 2 екскурсії.Такий варіант зустрічі Нового року підійде тим, кому набридла класична зима і хто бажає зустріти рік при +25°.«Патріот» пропонує туристам варіанти готелів у безвітряних бухтах, тож натішитися літнім сонцем взимку вийде без проблем. ⠀Новий Рік в країні шейхів – чудове рішення для тих, кому хочеться зустріти його при +28°С.⠀Для прикладу, готель на 3 лінії, в самому еміраті Дубай із безкоштовними трансферами на пляж – Citymax Bur Dubai. Виліт 26.12 із Києва - 22825 грн на особу без доплат.У вартості: прямі перельоти, проживання, харчування на сніданках страхування, трансфери.Тут круглий рік – літо +32°C.Один із варіантів – готель Nungwi на березі Індійського океану, в районі із відсутніми припливами/відпливами та в центрі інфраструктури острова - Langi Langi Beach.Виліт 28.12 із Києва - 38100 грн на особу без доплат.У вартості: перельоти, проживання, сніданки, страхування, індивідуальний трансфер + в подарунок маска для сноркінгу.Фото з Каппадокії в інстраграмі точно бачив кожен. Вони – неймовірні. Величезні яскраві повітряні кулі зроблять зустріч Нового року незабутньою.Пакетний тур із Львова – на 4 дні. Виліт 30.12 - 14476 грн на особу без доплат.У вартості: перельоти, проживання, харчування на сніданках, страхування, трансфер.