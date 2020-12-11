Не застіллям єдиним: як лучанам небанально зустріти Новий рік. ВАРІАНТИ
Сьогодні, 13:45
До старту 2022 року – трохи більше двох тижнів. Питання «Де зустрічатимеш Новий рік?» звучить все частіше. І поки одні вже планують перелік страв для святкового столу, інші – ще у пошуках цікавішого варіанту зустрічі із 2022-им, ніж банальне застілля.
Саме для тих, хто хоче назавжди запам’ятати початок нового року та вирізнити старт 2022-го з-поміж інших років, луцьке туристичне агентство «Патріот», підготувало перелік цікавих пропозицій.
1. У Луцькому замку
Зустріти Новий рік на в'їзній вежі із Вітовтом – точно не банально. Тут обіцяють цікаву програму театралізованою екскурсією, середньовічне частування й, звісно, ігристе. Такого у Луцьку ще не було.
Вартість: 650 гривень.
2. В Карпатах та на Закарпатті
Це Новий Рік із гірським снігом, неймовірними краєвидами, лижами, катком, а дорогою додому – ще й мандрівка святковим Львовом.
Чотирьохденна подорож у Прикарпаття обійдеться всього у 3200, якщо встигнути забронювати до 20 грудня включно.
До Закарпаття на 3 дні можна поїхати за 2900 гривень. Виїзди із Луцька – 31 грудня.
У вартості: проїзд із Луцька, проживання зі зручностями в номері, страхування та супровід.
3. Тури Європою
Це чудовий шанс побачити нову для себе або улюблену країну у новорічних вогниках та з різдвяними ярмарками, посмакувати глінтвейном за кордоном та зробити чимало атмосферних світлин.
На Новий рік «Патріот» пропонує мандрівки в Будапешт (на 4 дні за 3150 гривень без доплат), до Праги (на 3 дні за 4960 гривень без доплат). Є також тури до Франції, Німеччини, Італії та інших країн.
Виїзди: 30.12 із Львова
У вартості: проїзд із Львова, проживання зі сніданками, страхування та 2 екскурсії.
⠀4. Найвигідніший варіант, для тих, хто любить тепло, – Єгипет
Такий варіант зустрічі Нового року підійде тим, кому набридла класична зима і хто бажає зустріти рік при +25°.
«Патріот» пропонує туристам варіанти готелів у безвітряних бухтах, тож натішитися літнім сонцем взимку вийде без проблем. ⠀
5. Ще один «теплий» варіант – Об’єднані Арабські Емірати
Новий Рік в країні шейхів – чудове рішення для тих, кому хочеться зустріти його при +28°С.
⠀Для прикладу, готель на 3 лінії, в самому еміраті Дубай із безкоштовними трансферами на пляж – Citymax Bur Dubai. Виліт 26.12 із Києва - 22825 грн на особу без доплат.
У вартості: прямі перельоти, проживання, харчування на сніданках страхування, трансфери.
6. Коли хочеться екзотики – Танзанія або Занзібар
Тут круглий рік – літо +32°C.
Один із варіантів – готель Nungwi на березі Індійського океану, в районі із відсутніми припливами/відпливами та в центрі інфраструктури острова - Langi Langi Beach.
Виліт 28.12 із Києва - 38100 грн на особу без доплат.
У вартості: перельоти, проживання, сніданки, страхування, індивідуальний трансфер + в подарунок маска для сноркінгу.
7. Каппадокія зі Львова
Фото з Каппадокії в інстраграмі точно бачив кожен. Вони – неймовірні. Величезні яскраві повітряні кулі зроблять зустріч Нового року незабутньою.
Пакетний тур із Львова – на 4 дні. Виліт 30.12 - 14476 грн на особу без доплат.
У вартості: перельоти, проживання, харчування на сніданках, страхування, трансфер.
Окрім перерахованих, у агентстві «Патріот» можуть запропонувати й інші оригінальні варіанти і локації для зустрічі 2022-го року. Для їхнього обговорення туристів чекають за адресою: вул. Богдана Хмельницького 29, офіс 3а. Телефони: 050 705 97 43, 097 745 53 92.
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Саме для тих, хто хоче назавжди запам’ятати початок нового року та вирізнити старт 2022-го з-поміж інших років, луцьке туристичне агентство «Патріот», підготувало перелік цікавих пропозицій.
1. У Луцькому замку
Зустріти Новий рік на в'їзній вежі із Вітовтом – точно не банально. Тут обіцяють цікаву програму театралізованою екскурсією, середньовічне частування й, звісно, ігристе. Такого у Луцьку ще не було.
Вартість: 650 гривень.
2. В Карпатах та на Закарпатті
Це Новий Рік із гірським снігом, неймовірними краєвидами, лижами, катком, а дорогою додому – ще й мандрівка святковим Львовом.
Чотирьохденна подорож у Прикарпаття обійдеться всього у 3200, якщо встигнути забронювати до 20 грудня включно.
До Закарпаття на 3 дні можна поїхати за 2900 гривень. Виїзди із Луцька – 31 грудня.
У вартості: проїзд із Луцька, проживання зі зручностями в номері, страхування та супровід.
3. Тури Європою
Це чудовий шанс побачити нову для себе або улюблену країну у новорічних вогниках та з різдвяними ярмарками, посмакувати глінтвейном за кордоном та зробити чимало атмосферних світлин.
На Новий рік «Патріот» пропонує мандрівки в Будапешт (на 4 дні за 3150 гривень без доплат), до Праги (на 3 дні за 4960 гривень без доплат). Є також тури до Франції, Німеччини, Італії та інших країн.
Виїзди: 30.12 із Львова
У вартості: проїзд із Львова, проживання зі сніданками, страхування та 2 екскурсії.
⠀4. Найвигідніший варіант, для тих, хто любить тепло, – Єгипет
Такий варіант зустрічі Нового року підійде тим, кому набридла класична зима і хто бажає зустріти рік при +25°.
«Патріот» пропонує туристам варіанти готелів у безвітряних бухтах, тож натішитися літнім сонцем взимку вийде без проблем. ⠀
5. Ще один «теплий» варіант – Об’єднані Арабські Емірати
Новий Рік в країні шейхів – чудове рішення для тих, кому хочеться зустріти його при +28°С.
⠀Для прикладу, готель на 3 лінії, в самому еміраті Дубай із безкоштовними трансферами на пляж – Citymax Bur Dubai. Виліт 26.12 із Києва - 22825 грн на особу без доплат.
У вартості: прямі перельоти, проживання, харчування на сніданках страхування, трансфери.
6. Коли хочеться екзотики – Танзанія або Занзібар
Тут круглий рік – літо +32°C.
Один із варіантів – готель Nungwi на березі Індійського океану, в районі із відсутніми припливами/відпливами та в центрі інфраструктури острова - Langi Langi Beach.
Виліт 28.12 із Києва - 38100 грн на особу без доплат.
У вартості: перельоти, проживання, сніданки, страхування, індивідуальний трансфер + в подарунок маска для сноркінгу.
7. Каппадокія зі Львова
Фото з Каппадокії в інстраграмі точно бачив кожен. Вони – неймовірні. Величезні яскраві повітряні кулі зроблять зустріч Нового року незабутньою.
Пакетний тур із Львова – на 4 дні. Виліт 30.12 - 14476 грн на особу без доплат.
У вартості: перельоти, проживання, харчування на сніданках, страхування, трансфер.
Окрім перерахованих, у агентстві «Патріот» можуть запропонувати й інші оригінальні варіанти і локації для зустрічі 2022-го року. Для їхнього обговорення туристів чекають за адресою: вул. Богдана Хмельницького 29, офіс 3а. Телефони: 050 705 97 43, 097 745 53 92.
⠀
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