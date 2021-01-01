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На Волині Jeep влетів у Mercedes: двоє людей – у лікарні

На Волині Jeep влетів у Mercedes: двоє людей – у лікарні
У Ківерцях зіткнулися Mercedes та Jeep, госпіталізували водія і пасажира.

Фото автопригоди опублікували у Телеграм-спільноті 4 Lutsk.

Як повідомили у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, автопригода сталася вчора, 11 грудня, о 22.45. У Ківерцях на вулиці Чкалова зіткнулися Mercedes та Jeep.

Внаслідок зіткнення двоє осіб дістали тяжкі тілесні ушкодження. Відомості зареєстрували за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Як зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, автопригода сталася на перехресті перед каретою швидкої допомоги, яка поверталася з чергування. На місці автопригоди працювало дві бригади медиків. Внаслідок зіткнення травмувалися водій та пасажир Mercedes. Одного з постраждалих доставили у Луцьку міську клінічну лікарню, іншого – в обласну.

На Волині Jeep влетів у Mercedes: двоє людей – у лікарні

На Волині Jeep влетів у Mercedes: двоє людей – у лікарні

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Теги: Волинь, Ківерці, ДТП, водій, пасажир, лікарня
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