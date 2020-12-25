Погода у Луцьку на завтра, 13 грудня

Завтра, 13 грудня, У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сильний сніг, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.Про це повідомляє Sinoptіk.Температуру вночі синоптики прогнозують від -1° до 0°, вдень також буде -1°.Народний прогноз погоди: 13 грудня вшановується пам’ять святого апостола Андрія Первозванного. Андрій Первозванний вважається покровителем морської справи, оскільки перед тим, як стати апостолом, був рибалкою. Наші пращури продовжували на Андрія “наслуховувати” воду. Якщо у криниці тихо — хороша зима буде; а якщо шумить — потрібно готуватись до морозів, хурделиці та заметілі.