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Погода у Луцьку на завтра, 13 грудня

Погода у Луцьку на завтра, 13 грудня
Завтра, 13 грудня, У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сильний сніг, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.

Про це повідомляє Sinoptіk.

Температуру вночі синоптики прогнозують від -1° до 0°, вдень також буде -1°.

Народний прогноз погоди: 13 грудня вшановується пам’ять святого апостола Андрія Первозванного. Андрій Первозванний вважається покровителем морської справи, оскільки перед тим, як стати апостолом, був рибалкою. Наші пращури продовжували на Андрія “наслуховувати” воду. Якщо у криниці тихо — хороша зима буде; а якщо шумить — потрібно готуватись до морозів, хурделиці та заметілі.

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Теги: Луцьк, погода, прогноз
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