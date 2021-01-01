Прогнозують зростання середньої зарплати в Україні: яким буде її розмір
Сьогодні, 21:34
Середня заробітна плата в Україні у 2022 році може досягти 15 тис. 778 грн, що еквівалентно майже 600 доларам.
Про це йдеться у консенсус-прогнозі Міністерства економіки, передає ТСН.
Також зазначають, що у 2023 році місячна зарплата середньостатистичного українця може зрости до 17 тис. 425 грн(657 доларів), а у 2024 році має досягти 19 тис. 258 грн (726 доларів).
За даними Держстату, реальна заробітна плата в Україні у жовтні 2021 року на 4% порівняно із жовтнем 2020 року зросла. Найвищу зарплату отримали у Києві, найменшу - у Чернівецькій області.
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Про це йдеться у консенсус-прогнозі Міністерства економіки, передає ТСН.
Також зазначають, що у 2023 році місячна зарплата середньостатистичного українця може зрости до 17 тис. 425 грн(657 доларів), а у 2024 році має досягти 19 тис. 258 грн (726 доларів).
За даними Держстату, реальна заробітна плата в Україні у жовтні 2021 року на 4% порівняно із жовтнем 2020 року зросла. Найвищу зарплату отримали у Києві, найменшу - у Чернівецькій області.
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