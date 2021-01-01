Неповнолітні, які збили людей у Луцьку, знімали втечу від патрульних в Instagram. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Фейсбук.







Громадян з травмами різних ступенів важкості доставили до лікарень міста. Серед травмованих — мати та п’ятирічний син.



Троє осіб, яким по 15-16 років, після зіткнення намагалися втекти з місця події. Однак хлопця, який був за кермом, одразу затримали на місці події. Інших двох пасажирів повернули на місце події ТОРівці.



"Звичайно, за свої дії хлопець буде нести відповідальність. Але тут інше питання, як він потрапив за кермо автомобіля? І щоб ми тут не говорили, які б заходи та профілактику не поводили, але виховання та почуття відповідальності розвивається змалечку і саме старшим поколінням — батьками, вихователями, родичами", - пише Білошицький.



Він додав, що за 10 місяців 2021 року оформлено 2 682 таких матеріалів, з яких 248 відносно осіб які керували ТЗ в стані/з ознаками сп’яніння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири, які спричинили ДТП у Луцьку, знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Нагадаємо , сьогодні, 12 грудня, близько 15 години Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на 4 пішоходів, що перетинали проїжджу частину на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора.Громадян з травмами різних ступенів важкості доставили до лікарень міста. Серед травмованих — мати та п’ятирічний син.Троє осіб, яким по 15-16 років, після зіткнення намагалися втекти з місця події. Однак хлопця, який був за кермом, одразу затримали на місці події. Інших двох пасажирів повернули на місце події ТОРівці."Звичайно, за свої дії хлопець буде нести відповідальність. Але тут інше питання, як він потрапив за кермо автомобіля? І щоб ми тут не говорили, які б заходи та профілактику не поводили, але виховання та почуття відповідальності розвивається змалечку і саме старшим поколінням — батьками, вихователями, родичами", - пише Білошицький.Він додав, що за 10 місяців 2021 року оформлено 2 682 таких матеріалів, з яких 248 відносно осіб які керували ТЗ в стані/з ознаками сп’яніння.

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