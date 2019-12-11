ДТП у Луцьку на Соборності: медики повідомили про стан постраждалих
Сьогодні, 19:40
Автомобілі екстреної медичної допомоги доправили двох травмованих в аварії до міської клінічної лікарні, ще одну жінку у важкому стані до обласної після ДТП у Луцьку на Соборності.
Про це розповів Суспільному у телефонному коментарі завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік.
39-річну жінку з політравмами, переломами кісток черепа та гомілок доправили до обласної клінічної лікарні, - підтвердив у телефонному коментарі головний лікар закладу Олександр Дудар. З його слів жінка без свідомості, перебуває у реанімації.
Зі слів заступника директора Луцької міської клінічної лікарні Андрія Смольянінова до закладу за медичною допомогою після аварії на проспекті Соборності звернулося троє людей. Після огляду усіх відпустили додому на амбулаторне лікування.
В аварії також травмувалася дитина. Хлопчика наразі оглядають у травмпункті обласної дитячої лікарні.
"Вирішують питання у яке відділення госпіталізовувати дитину", - розповіла медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи закладу Тетяна Жураківська.
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Про це розповів Суспільному у телефонному коментарі завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік.
39-річну жінку з політравмами, переломами кісток черепа та гомілок доправили до обласної клінічної лікарні, - підтвердив у телефонному коментарі головний лікар закладу Олександр Дудар. З його слів жінка без свідомості, перебуває у реанімації.
Зі слів заступника директора Луцької міської клінічної лікарні Андрія Смольянінова до закладу за медичною допомогою після аварії на проспекті Соборності звернулося троє людей. Після огляду усіх відпустили додому на амбулаторне лікування.
В аварії також травмувалася дитина. Хлопчика наразі оглядають у травмпункті обласної дитячої лікарні.
"Вирішують питання у яке відділення госпіталізовувати дитину", - розповіла медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи закладу Тетяна Жураківська.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Неповнолітні, які збили людей у Луцьку, знімали втечу від патрульних в Instagram. ФОТО. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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