ДТП у Луцьку на Соборності: медики повідомили про стан постраждалих





Про це розповів Станіслав Лінік.



39-річну жінку з політравмами, переломами кісток черепа та гомілок доправили до обласної клінічної лікарні, - підтвердив у телефонному коментарі головний лікар закладу Олександр Дудар. З його слів жінка без свідомості, перебуває у реанімації.



Зі слів заступника директора Луцької міської клінічної лікарні Андрія Смольянінова до закладу за медичною допомогою після аварії на проспекті Соборності звернулося троє людей. Після огляду усіх відпустили додому на амбулаторне лікування.



В аварії також травмувалася дитина. Хлопчика наразі оглядають у травмпункті обласної дитячої лікарні.



"Вирішують питання у яке відділення госпіталізовувати дитину", - розповіла медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи закладу Тетяна Жураківська.



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