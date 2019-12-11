вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ДТП у Луцьку на Соборності: медики повідомили про стан постраждалих

ДТП у Луцьку на Соборності: медики повідомили про стан постраждалих
Автомобілі екстреної медичної допомоги доправили двох травмованих в аварії до міської клінічної лікарні, ще одну жінку у важкому стані до обласної після ДТП у Луцьку на Соборності.

Про це розповів Суспільному у телефонному коментарі завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік.

39-річну жінку з політравмами, переломами кісток черепа та гомілок доправили до обласної клінічної лікарні, - підтвердив у телефонному коментарі головний лікар закладу Олександр Дудар. З його слів жінка без свідомості, перебуває у реанімації.

Зі слів заступника директора Луцької міської клінічної лікарні Андрія Смольянінова до закладу за медичною допомогою після аварії на проспекті Соборності звернулося троє людей. Після огляду усіх відпустили додому на амбулаторне лікування.

В аварії також травмувалася дитина. Хлопчика наразі оглядають у травмпункті обласної дитячої лікарні.

"Вирішують питання у яке відділення госпіталізовувати дитину", - розповіла медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи закладу Тетяна Жураківська.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Неповнолітні, які збили людей у Луцьку, знімали втечу від патрульних в Instagram. ФОТО. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Луцьк, Соборності
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ДТП у Луцьку на Соборності: медики повідомили про стан постраждалих
Сьогодні, 19:40
Неповнолітні, які збили людей у Луцьку, знімали втечу від патрульних в Instagram. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:27
Де у Луцьку завтра, 13 грудня, не буде світла
Сьогодні, 19:00
Аварію, в якій збили чотирьох пішоходів у Луцьку, скоїв неповнолітній
Сьогодні, 17:49
«Домовився про вступ» та брав гроші за «навчання»: луцького патрульного судили за шахрайство
Сьогодні, 16:57
Схожі новини
На проспекті Соборності маршрутка №107 в'їхала у Mercedes На проспекті Соборності маршрутка №107 в'їхала у Mercedes
11 грудень, 2019, 10:24
У Луцьку зіткнулись два авто. ФОТО У Луцьку зіткнулись два авто. ФОТО
10 лютий, 2019, 11:17
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
05 жовтень, 2018, 14:23
У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
14 травень, 2018, 14:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ДТП у Луцьку на Соборності: медики повідомили про стан постраждалих
Сьогодні, 19:40
 0
Неповнолітні, які збили людей у Луцьку, знімали втечу від патрульних в Instagram. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:27
 0
Де у Луцьку завтра, 13 грудня, не буде світла
Сьогодні, 19:00
 0
Аварію, в якій збили чотирьох пішоходів у Луцьку, скоїв неповнолітній
Сьогодні, 17:49
 0
«Домовився про вступ» та брав гроші за «навчання»: луцького патрульного судили за шахрайство
Сьогодні, 16:57
 0
Медіа
відео
1/8